 Mirė LNOBT koncertmeisterė Dalia Leigienė

Mirė LNOBT koncertmeisterė Dalia Leigienė

2026-07-30 12:37
ELTOS inf.

Mirė ilgametė Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) Orkestro violončelių grupės koncertmeisterė Dalia Leigienė.

Dalia Leigienė
Dalia Leigienė / Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro nuotr.

Žinia apie muzikės mirtį ketvirtadienį pasidalino LNOBT.

„Ji buvo profesionali ir atsidavusi muzikė, palikusi gilų pėdsaką Teatro bendruomenėje. Daugelį metų ji buvo neatsiejama LNOBT violončelių skambesio dalis, su orkestru atsisveikinusi visai neseniai“, – rašoma LNOBT feisbuko paskyroje.

Pranešama, kad atsisveikinimas su D. Leigiene vyks ketvirtadienį nuo 17 val. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios šarvojimo salėje. Amžinojo poilsio muzikė atguls penktadienį Rokantiškių kapinėse.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras
koncertmeisterė
Dalia Leigienė
mirė

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