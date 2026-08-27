Muzikos ir teatro akademijos rektorė Žukienė perrinkta antrajai kadencijai

Skelbiama, kad taip nusprendė LMTA Taryba, J. Žukienės kandidatūra prieš tai buvo patvirtinta LMTA Senato.
J. Žukienės antroji kadencija prasidės spalio 1 dieną, rektorės kadencija – penkeri metai.
Aukštoji įstaiga skelbia, kad studijų prorektorė profesorė Rūta Rikterė bei Meno ir mokslo prorektorė Ramunė Balevičiūtė taip pat tęs savo pareigas.
Muzikologė, humanitarinių mokslų daktarė, LMTA docentė J. Žukienė 1997 metais baigė Lietuvos muzikos akademiją, 2001 metais – doktorantūros studijas.
J. Žukienė nuo 2001 metų dirba Muzikos istorijos katedros dėstytoja, nuo 2006 metų yra docentė.
2005–2011 metais buvo Muzikos istorijos katedros vedėja, 2011–2021 metais – LMTA mokslo prorektore.
Pirmajai kadencijai LMTA rektore ji išrinkta 2021 metais.
Mokslinių interesų kryptys – XX amžiaus Lietuvos muzikos istorija, muzikos estetika, meninių tyrimų metodologija, muzikos edukologija.
J. Žukienė yra paskelbusi mokslo straipsnių, knygų skyrių, mokslo populiarinimo publikacijų, vykdžiusi mokslo projektus, dalyvavusi įvairių darbo grupių ir komisijų darbe.
LMTA – vienintelė Lietuvoje ir didžiausia Baltijos šalyse universitetinė aukštoji mokykla, rengianti muzikos, teatro, šokio ir kino profesionalus. Šiuo metu LMTA siūlo 14 pirmosios ir antrosios pakopų studijų programų bei keturias doktorantūros studijų kryptis.
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