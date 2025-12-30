Naujametinį vakarą Vilniaus Katedros aikštę užlies šviesų ir muzikos karnavalas

„Ši Naujametė naktis taps dar vienu Vilniaus – Europos Kalėdų bei Žaliosios sostinės žingsniu kuriant tvarias, bendruomeniškas ir prasmingas šventimo tradicijas bei įsimintinas patirtis visiems“, – sako Vilniaus miesto vicemerė Simona Bieliūnė.
Specialiai naujametiniam vakarui sukurtas spalvingas vaizdo projekcijų ir muzikos spektaklis prasidės 22 val. – palaipsniui kurs nuotaiką, žiūrovus ves link kulminacijos ir simbolinio metų virsmo momento.
Istorinio pastato fasadas nušvis ryškiomis poparto estetikos tekstūromis: pulsuojančiais taškais, dryžiais ir kontrastingų spalvų deriniais, kuriančiais gyvo audinio įspūdį. Projekcijose trumpam išnirs ir vėl ištirps spalvingi siluetai, cirko būgnų motyvai, siurrealūs kaukių elementai – lyg sapno fragmentai, nuolat keičiantys savo formą ir prasmę.
Vaizduose atsivers spalvotos cirko palapinės, o fasadą papildys siurrealūs, „Alisos stebuklų šalyje“ nuotaiką primenantys objektai: didžiulės žirklės, arbatos puodeliai, kreivos kortos, spiralės. Šie netikėti, žaismingi simboliai kvies žiūrovus pasinerti į fantazijos ir vaizduotės pasaulį, kuriame logika užleidžia vietą nuostabai.
Kulminacija taps akimirka, kai Varpinės bokšto viršuje tarsi prasiskleis didžiulė karnavalinė užuolaida, už kurios pasirodys paslaptingas personažas, iš oro „išbursiantis“ lemtingus Naujųjų metų skaičius, o sprogstančios spalvų tekstūros apgaubs visą pastatą, suteikdamos jam nuolatinės transformacijos, judesio ir magijos pojūtį. Sulaukus vidurnakčio Katedros aikštę nušvies įspūdingas šviesų šou.
Primename, kad pagal galiojantį Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymą, civilines pirotechnikos priemones draudžiama naudoti šalia mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, taip pat religinės paskirties pastatų. Todėl asmenys, pažeidę šį reikalavimą, bus įspėti arba nubausti teisės aktų numatyta tvarka.
Užtikrinant Naujųjų metų sutikimo šventės dalyvių, Vilniaus gyventojų ir svečių saugumą, Katedros aikštėje ir jos prieigose patruliuos gausesnės policijos ir viešosios tvarkos pareigūnų pajėgos.
22 val. prasidėjusi šventė tęsis iki 1 val. Vėliau Varpinės bokštas nušvis trispalvės spalvomis – sausio 1-ąją tradiciškai minėsime Lietuvos vėliavos dieną.
