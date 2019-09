Naujųjų metų sutikimas Vilniuje su geriausiomis ABBA dainomis

Ar jau žinote kaip palydėsite šiuos metus ir sutiksite Naujuosius? Neabejojame, kad geriausias šventinis renginys Jūsų laukia gruodžio 30 d. Vilniaus koncertų salėje „Compensa“, kur savo grandiozinį Naujametį koncertą surengs garsiausia ABBA tribute grupė pasaulyje – „ARRIVAL from Sweden“ su programa „The Music of ABBA“.

Dviejų dalių koncerte skambės visi geriausi ABBA hitai – „Dancing Queen”, „Mamma Mia”, „Does Your Mother Know”, „Take A Chance”, „SOS”, „The Winner Takes It All”, „Super Trouper”, „Money Money Money”, „Waterloo”, „Honey Honey”, „Fernando”, „Chiquitita”, „Knowing Me Knowing You”, „Thank You For The Music”, „Gimme Gimme Gimme” ir, be abejo, “Happy New Year”.

Grupė „ARRIVAL from Sweden“ susibūrė 1995 m. Goteborge, Švedijoje ir kone akimirksniu tapo bene geidžiamiausia ABBA tribute grupe pasaulyje. Nuo savo įkūrimo pradžios „ARRIVAL from Sweden“ su koncertais aplankė jau daugiau kaip 60 šalių, o per pastaruosius dvylika metų surengė net 57 sėkmingus turus Amerikoje, akompanuojant Bostono, San Francisko, Dalaso, Atlantos ir daugelio kitų JAV miestų simfoniniams orkestrams.

Koncertuose naudojami originalūs ABBA sceniniai kostiumai, kurie suderinti su Owe Sandstrom – būtent jis kūrė visus ABBA sceninius rūbus. Per pastaruosius 15 metų „ARRIVAL from Sweden“ grupės narių skaičius išaugo nuo 6 iki 12 žmonių, kurie atlieka 100% gyvą muziką. Grupės veikloje dalyvauja ir originalūs ABBA muzikantai – tai Roger Palm (būgnai), Finn Sjoberg (gitara), Mike Watson (bosinė gitara) ir kiti instrumentalistai, daug prisidėję prie legendinės švedų grupės kūrybos.

Pasaulyje yra daug grupių atliekančių ABBA dainas, tačiau net oficialus ABBA fanų klubas pripažįsta, kad „ARRIVAL from Sweden“ yra geriausia ABBA tribute grupė pasaulyje. Absoliučiai geriausia ABBA nuo ABBA laikų.

Koncertas vyks 2019 m. gruodžio 30 d. Vilniaus koncertų salėje „Compensa“.

