Netektis: mirė aktorė Lolita Martinonytė

Apie netektį pranešta Juozo Miltinio dramos teatro „Facebook“ paskyroje.
„Su liūdesiu pranešame, kad šiandien netekome ilgametės mūsų teatro aktorės Lolitos Martinonytės.
Lolita Martinonytė 1984 m. baigė Lietuvos Valstybinės Konservatorijos aktoriaus meistriškumo katedrą. Tais pačiais metais prisijungė prie Juozo Miltinio dramos teatro aktorių trupės. Per daugiau nei 40 metų sukūrė ne vieną dešimtį vaidmenų teatro scenoje bei kine.
Teatras reiškia nuoširdžią užuojautą Lolitos artimiesiems ir visai teatro bendruomenei.
Daugiau informacijos apie atsisveikinimą su aktore pranešime artimiausiu metu“, – rašoma teatro paskyroje.
Naujausi komentarai