Pirmosios „Vilniaus naktys“ – pilni klubai ir dėmesys vietos scenai

Už pultų – 19 vietos scenos atlikėjų
„Vilniaus naktų“ programos centre atsidūrė Lietuvos elektroninės muzikos scena. Per naktį klubuose pasirodė 19 atlikėjų, tarp jų – Angelou, Valdagger, Y2KATI, Under Black Helmet, Patricia Kokett, Très Sticky ir kiti scenos vardai. Kiekvienas klubas pristatė savitą muzikinę programą, tad judėdami tarp klubų lankytojai galėjo išgirsti skirtingas Vilniaus elektroninės muzikos scenos kryptis.
Visa renginio programa buvo sudaryta iš vietos kūrėjų pasirodymų – nuo gyvų elektroninės muzikos pasirodymų iki skirtingoms miesto klubinėms bendruomenėms atstovaujančių atlikėjų ir prodiuserių. Taip „Vilniaus naktys“ tapo proga vienoje programoje pamatyti dalį to, kas Vilniaus klubuose kuriama visus metus.
Vienas bilietas – skirtingos patirtys
Pirmą kartą Vilniaus klubiniame sektoriuje išbandytas bendras bilietas, leidęs per vieną naktį lankytis keliuose skirtinguose klubuose, subūrė tūkstančius vilniečių ir miesto svečių. Daliai lankytojų „Vilniaus naktys“ tapo proga pirmą kartą apsilankyti viename ar keliuose renginyje dalyvavusiuose klubuose, o kai kuriems – ir pirmąja klubine patirtimi.
Didžiausio lankytojų srauto metu klubai veikė maksimaliu pajėgumu, todėl piko metu prie dalies jų susidarė eilės. Organizatoriai džiaugiasi lankytojų kantrybe ir bendruomeniškumu – dalis svečių buvo pasiruošę palaukti ilgiau, o kiti keitė savo maršrutą ir rinkosi tuo metu mažiau užpildytus klubus. Vėliau naktį, srautams pasiskirsčius, judėti tarp vietų tapo paprasčiau.
Didelis susidomėjimas parodė, kad bendras klubų renginio formatas yra aktualus Vilniaus naktinio gyvenimo auditorijai, o klubų bendradarbiavimas atskleidė gyvybingo ir vieningo naktinio sektoriaus potencialą.
Judėjimas tarp skirtingų klubų per vieną naktį gerai pažįstamas ir kituose Europos miestuose. Dar platesniu mastu elektroninės muzikos sceną su miestu sujungia tokie renginiai kaip „Amsterdam Dance Event“ (ADE), kurio metu bendra programa pasklinda po klubus, koncertų erdves, kultūros institucijas ir kitas miesto vietas.
„Praėjusį savaitgalį vykusios „Vilniaus naktys“ parodė šio naujo ir įdomaus formato galimybes. Keturi naktiniai klubai veikė kaip vienas didelis organizmas – žmonės galėjo laisvai rinktis maršrutą pagal atlikėjus, mėgstamą vietą arba atrasti klubus, į kuriuos paprastai neužsuka. Didelis susidomėjimas ir gausus lankytojų skaičius patvirtino, kad toks formatas aktualus miesto naktinio gyvenimo auditorijai. Visų keturių klubų vardu galiu pasakyti, kad ši patirtis dar kartą atskleidė, koks įtraukus yra Vilniaus naktinis gyvenimas, patvirtino bendrų iniciatyvų poreikį ir parodė, kiek daug galime nuveikti kartu“, – sakė „Gallery 1986“ programos vadovas Paulius Austrevičius.
Bendrai nakčiai – bendros saugumo taisyklės
Visuose keturiuose klubuose galiojo bendros „Vilniaus naktų“ taisyklės ir saugumo principai. Į renginį nebuvo įleidžiami stipriai apsvaigę ar agresyviai besielgiantys asmenys, o lankytojams buvo primenama apie pagarbą kitų žmonių riboms ir atsakingą elgesį.
Klubuose buvo iškabinti specialiai renginiui parengti saugumo plakatai, dalijami ausų kištukai ir gėrimų apsaugos, padedančios sumažinti nepageidaujamų medžiagų įpylimo į gėrimus riziką.
„Vilnius yra nepaprastai gyvas miestas, kuriame turime daugybę talentingų žmonių – atlikėjų, renginių organizatorių, prodiuserių, klubų komandų ir kitų naktinę kultūrą kuriančių profesionalų. Norime, kad visa tai būtų labiau matoma, kad žmonės atrastų, kas vyksta jų mieste, vertintų tai, ką čia turime, ir tuo didžiuotųsi. „Vilniaus naktys“ buvo proga visa tai parodyti ir patirti kartu“, – sakė Vilniaus naktinio biuro projektų vadovė Gabija Liaugminaitė.
„Vilniaus naktyse“ pasirodė: Angelou LIVE, Bernis, Proflame, Senkala, Snatch, Très Sticky, Y2KATI LIVE, Et Cetera, Symbiotica, Tadan, Under Black Helmet, Bakas, Clicklounge, Patricia Kokett LIVE, Tumosa, V, Valdagger ir Youwin Trax.
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