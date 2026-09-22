„Pokrovo varpai“ – įspūdingas kultūrinis festivalis: tradicijos susijungs su šiuolaikine muzika

Per daugiau nei du dešimtmečius festivalis tapo reikšminga kultūrine platforma, kurioje skamba ne tik Lietuvos tautinių bendrijų folkloras, bet ir svečių iš daugiau nei 30 pasaulio šalių muzika – nuo Sakartvelo, Armėnijos ir Ukrainos iki Indijos, Meksikos ir Japonijos. Čia tradicija nėra muziejinis eksponatas – ji gyva, kintanti, perduodama iš kartos į kartą ir susitinkanti su šiuolaikiniu pasauliu.
Festivalio programoje – koncertai geriausiose Vilniaus salėse, liaudies šokių ir pasidainavimo vakarai, mokslinė konferencija, apskritojo stalo diskusijos, parodos, meistriškumo pamokos, tradicinio dainavimo ir jaunųjų amatininkų laboratorijos. Festivalis suburia etninės kultūros tyrėjus, istorikus, atlikėjus, pedagogus ir tradicijų puoselėtojus, taip pat jaunąją kartą iš Lietuvos ir kitų šalių, suteikdamas dalyviams unikalią galimybę ne tik susipažinti su įvairių tautų kultūra, bet ir tobulinti savo įgūdžius bei kompetencijas.
Folkloras ir dabartis
„Pokrovo varpai“ – vienintelis festivalis, kasmet vykdantis unikalią veiklą, neturinčią analogų Baltijos šalyse.
Lietuvos kompozitoriai, žinomi mūsų ir kitų šalių muzikos atlikėjai susiburia kurti „World Music“ žanro kūrinių ir pristatyti juos geriausiose Lietuvos ir pasaulio koncertų salėse. Šiuose projektuose skirtingų tautų tradicinė muzika užmezga dialogą su šiuolaikiniu profesionaliuoju menu, įgauna naują skambesį ir atsiveria šiuolaikinei auditorijai.
Taip festivalis ne tik saugo ir puoselėja įvairių tautų folklorą, bet ir prisideda prie jo aktualinimo šiuolaikinėje kultūrinėje erdvėje, stiprina daugiatautės kultūros tradicijas, plėtoja tarptautinį kultūrinį bendradarbiavimą ir skatina Lietuvos bei jos sostinės profesionaliojo meno sklaidą.
Vienas svarbiausių organizatorių tikslų – padaryti liaudies muziką suprantamesnę ir patrauklesnę jaunajai kartai, parodyti, kad liaudies daina išsaugo savo meninę vertę ir aktualumą šiuolaikiniame pasaulyje. Šio tikslo siekiama kūrybiškai jungiant tradicinę muziką ir šiuolaikinę muzikinę kalbą.
Klausytojams jau buvo pristatyti L. Rimšos „Senasis tikėjimas“ ir „Moterų giesmės“, A. Doinikovo „Etnosfera – naujas tradicijų dvelksmas“, G. Rimkaus Rimkevičiaus „Liaudiškoji rapsodija“, J. Jurkūno „Iš šio miesto“, A. Martinaičio „Sakmė apie gyvenimą“, Z. Bružaitės „Koliažai“, A. Šenderovo „Dedikacija“, L. Vilkončiaus „Varnėno mišios“, L. Rimšos, G. Venislovo ir J. Jasinskio „Buvo tokia diena“ (Simono Firkovičiaus poezijos ir karaimų folkloro pagrindu), L. Somovo „Perpetuum“, M. Stumbro „Spell“, J. Jasinskio „Orero“ ir „Dedikacija Čiurlioniui“. Tęsiant šią ilgametę tradiciją, šiemet festivalis vėl atsigręžia į folkloro ir šiuolaikinės muzikos dialogą.
Lapkričio 4 d. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje festivalį iškilmingai atidarys koncertas „Folkloras ir dabartis“. Jo centre – ambicingas Leon Somov projektas „Echo of the Past“, skirtas etninio vokalo ir instrumentinės muzikos atlikėjams, perkusijai bei elektronikai.
Vienas ryškiausių novatoriškos eksperimentinės elektroninės muzikos kūrėjų Lietuvoje Leon Somov pristatys gyvą elektroninę programą, kurioje tautinių mažumų tradicijų balsai taps garsinėmis hipotezėmis apie tapatybę, atmintį ir buvimą čia ir dabar. Šiuolaikinė garso sintezė, gyvi balsų įrašai, lauko garsai ir modulinio sintezatoriaus signalų apdorojimas leis senosioms melodijoms suskambėti visiškai naujai. Tai ne tradicijos rekonstrukcija, o jos atgimimas. Klausymasis be laiko ribų. Kas lieka iš dainos, kai ištrini laiką?
Antrojoje koncerto dalyje „Gyvoji tradicija“ klausytojų lauks muzikinė kelionė po pasaulio tautų tradicijų įvairovę. Pasirodys geriausi folkloro kolektyvai iš Lietuvos ir užsienio – Armėnijos, Bulgarijos, Latvijos, Lenkijos, Ispanijos, Norvegijos, Sakartvelo ir Ukrainos.
Jie pristatys autentiškus, iki mūsų dienų išsaugotus savo kraštų tradicinės muzikos pavyzdžius, kuriuose atsivers skirtingų tautų pasaulėjauta, ritmai ir melodinės atminties klodai. Tai tarsi gyvas dialogas su praeitimi, leidžiantis pajusti, kaip tradicija kvėpuoja šiandien ir kaip skirtingų kultūrų balsai susilieja į vieną įkvepiančią muzikinę visumą.
Festivalio atidarymo koncertas – ne tik išskirtinis muzikinis įvykis, bet ir prasmingas kultūrinis dialogas tarp tautų, stilių ir epochų. Jis skirtas visiems, kurie ieško neįprasto skambesio, gilių emocijų ir kultūrinės prasmės.
Gyvoji tradicija – tarp archyvų ir scenos
Lapkričio 5 d. Vilniaus Senamiesčio atnaujinimo agentūroje vyks konferencija „Gyva tradicija: tautų kultūra tarp archyvų ir scenos“, skirta Tautinių bendrijų metams ir aktualioms tradicinės kultūros išsaugojimo temoms.
Konferencija suburs folkloro ir etnografijos tyrėjus, mokslininkus, atlikėjus, pedagogus bei kultūros politikos formuotojus iš Lietuvos ir užsienio. Bus kalbama apie skaitmeninių archyvų kūrimą ir prieinamumą, gyvo folkloro atlikimą, edukaciją mokyklose, tarptautinius mainus ir bendruomenių įtraukimą.
Festivalio organizatorė, Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centro direktorė Irena Zacharova, pabrėžė: „Šiandien tradicinė kultūra yra mūsų bendruomenių stiprybės ir tapatybės pagrindas. Skaitmeninės technologijos ir gyvas atlikimas leidžia ne tik išsaugoti paveldą, bet ir suteikti jam naują aktualumą jaunajai kartai. Tautinių bendrijų metai – tai galimybė parodyti, kad kultūrinė įvairovė yra mūsų ateities varomoji jėga.“
Tą pačią dieną Vilniaus universiteto Teatro salėje skambės koncertas „Unikalios tradicijos“. Lietuvos ir užsienio folkloro ansambliai pristatys autentišką savo kraštų tradicinę kultūrą. Lietuvos klausytojai čia galės susitikti su geriausiais Lietuvos tautinių bendrijų kolektyvais – Respublikinio konkurso „Tradicijų paveldėtojai“ laureatais – ir festivalio svečiais iš užsienio.
Tradicinio dainavimo laboratorija
Lapkričio 6 d. Vilniaus Senamiesčio atnaujinimo agentūroje vyks viena mėgstamiausių festivalio veiklų – tradicinio dainavimo laboratorija. Ji kasmet sulaukė didelio festivalio svečių ir Lietuvos tautinių bendrijų kolektyvų susidomėjimo.
Žinomi tradicinio dainavimo pedagogai iš įvairių šalių dalysis savo patirtimi ir metodais, o per trumpą laiką stengsis dalyvius panardinti į autentiškos tradicijos pasaulį – ne tik mokydami dainų, bet ir padėdami pajusti jų gyvąją prasmę, skambesį ir bendrystės jėgą.
„Muzika gurmanams“ – paragaukite tradicijos
Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje vyksiantis tradicinis festivalio koncertas „Muzika gurmanams“ – ypatinga proga patirti folklorą tokį, kokį jį išsaugojo ir iki mūsų dienų atnešė skirtingų tautų bendruomenės.
Dviejų dalių koncerte pasirodys geriausi folkloro kolektyvai iš Lietuvos ir užsienio šalių. Jie atveš savo kraštų muzikines tradicijas, skambančias autentiškai ir šiandien, kaip ir prieš šimtmečius. Klausytojai išgirs unikalius tradicinės muzikos pavyzdžius, kuriuose atsiveria skirtingų tautų pasaulėjauta, ritmika ir melodinė atmintis.
Festivalio išskirtinumas slypi jo gilioje pagarboje tradiciniam folklorui ir UNESCO saugomoms kultūros paveldo vertybėms. Antrojoje koncerto dalyje žiūrovai išgirs kartvelų polifoninę muziką. Gurijos regiono Ozurgeti kultūros centro ansamblis „Gurulebi“ pristatys autentiškus gurijietiško folkloro pavyzdžius – krašto, kuriame tradicija gyvena kiekviename balse.
Koncerto svečiai ne tik mėgausis išskirtiniais muzikiniais pasirodymais, bet ir pamatys ryškius tautinius kostiumus, išgirs retus, savitu skambesiu pasižyminčius instrumentus, pasigrožės liaudies šokiais, pasakojančiais ištisas tautų istorijas.
Tai vakaras, kuriame muzika taps kelione – į kultūrų šaknis, į žmonių atmintį, į tai, kas mus jungia.
„Muzika gurmanams“ – tai kvietimas paragauti folkloro, pajusti jo gyvybę ir atrasti, kad tradicija gali būti artima, netikėta ir nepaprastai šiuolaikiška.
Folkloro maratonas Vilniaus rotušėje
Lapkričio 7 d. Vilniaus Rotušėje festivalis surengs tikrą folkloro maratoną – intensyvų, spalvingą ir kultūriškai turtingą festivalio akordą. Per kelias valandas scenoje pasirodys daugiau nei trisdešimt kolektyvų ir atlikėjų iš Lietuvos, Sakartvelo, Ukrainos, Lenkijos, Bulgarijos, Norvegijos, Ispanijos ir Latvijos. Kiekvienas jų atsiveš savitą tradicijos atspalvį – balsų dermę, šokio ritmą, muzikos skambesį ar tautinio kostiumo grožį.
Rotušės foje virs tikru liaudies amatų centru. Kūrybinėse dirbtuvėse „Liaudies meistrai – vaikams“ dalyviai galės išbandyti saldainių gamybą, vytinių juostų pynimą, vilnos vėlimą, gintaro apdirbimą, keramikos lipdymą, liaudies juvelyrikos gamybą ir daugybę kitų veiklų. Meistrai ne tik demonstruos savo amatus, bet ir mokys vaikus bei jaunimą, skatindami jų kūrybiškumą ir domėjimąsi gyvosiomis tradicijomis.
Tai bus tikra daugiatautės Lietuvos kultūros šventė, kurioje susitiks skirtingos tradicijos, kartos ir žmonės.
Festivalio pabaiga – svečiai iš Sakartvelo
Lapkričio 9 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje festivalį užbaigs koncertas „Svečiai iš Sakartvelo“.
Tai išskirtinis vakaras, kuriame susitiks dvi Sakartvelo muzikinės tradicijos – klasikinė ir liaudies. Tai ne tik meninis vakaras, bet ir prasmingas kultūrinis dialogas, jungiantis tautas, kartas ir skirtingus muzikos pasaulius.
Klasikinės muzikos skambesį pristatys Tbilisio Giya Kancheli styginių kvartetas – David Akopian, Nika Barateli, Mamuka Babuadze ir Aleksej Solonovič-Gvamičava. Savo veikla kvartetas prisideda prie turtingo Sakartvelo muzikinio paveldo sklaidos ir tarptautinio pripažinimo.
Kolektyvas buvo įkurtas 2010 metais Tbilisio valstybinės konservatorijos studentų, vadovaujant profesoriui Nodarui Žvanijai. Kvartetas aktyviai dalyvavo tarptautiniuose konkursuose ir festivaliuose, pelno aukštus apdovanojimus, bendradarbiauja su žymiais muzikais. 2018 metais, kompozitoriaus Giya Kancheli sprendimu, kolektyvui suteiktas jo vardas.
Tradicinę kartvelų muziką pristatys Lietuvos ir Sakartvelo folkloro trio „Rero“ – Luka Mebonia, Arina Akopian ir Giorgi Shanava. Jame susitiks garsūs instrumentinės ir vokalinės etninės muzikos atlikėjai.
Jų atliekamos giesmės ir liaudies dainos atvers duris į archajišką, daugiabalsę Sakartvelo muzikinę sielą – kupiną emocinės gelmės, tautinio identiteto ir šiuolaikinės ekspresijos.
Skambės Giya Kancheli ir Sulkhan Tsintsadze kūriniai, taip pat kartvelų liaudies dainos, įkvėpusios kompozitorius kurti savo muzikos kūrinius.
Organizatoriams ši tema – folkloras kompozitorių kūryboje – labai svarbi. Taip susidaro savitas festivalio įrėminimas: festivalio pradžioje tradicijos susitinka su šiuolaikiniu elektroninės muzikos skambesiu Leono Somovo projekte, o festivalio pabaigoje – su kartvelų ir lietuvių etninės bei autorinės muzikos dialogu.
Tradicija, kuri ne tik išsaugoma, bet ir kuriama
Festivalis „Pokrovo varpai“ jau ne vienerius metus įrodė, kad tradicinė kultūra yra gyva ir reikalinga šiuolaikinei Lietuvai. Tai ne vien folkloro šventė. Tai kultūrinės diplomatijos, edukacijos, bendruomenės stiprinimo ir meninės kūrybos platforma, kurioje praeitis susitinka su dabartimi, o skirtingos kultūros atranda bendrą kalbą.
Festivalis tapo savotišku veidrodžiu, kuriame atsispindi ne tik tautų kultūros paveldas, bet ir šiuolaikinės Lietuvos kultūrinis pulsas.
Vilnius, festivalio šeimininkas, dar kartą priminė, kad tai miestas, kuriame tradicija ne tik saugoma, bet ir gyvena, keičiasi, įkvepia bei kuriama iš naujo.
„Pokrovo varpai“ – tai ne tik festivalio pavadinimas. Tai gyva tradicijos, muzikos ir žmonių bendrystė, kasmet sujungianti skirtingas kultūras ir kartas. Festivalio skambesys primena, kad tradicija išlieka gyva tol, kol ja gyvename, ją perduodame iš kartos į kartą, ja dalijamės ir atrandame joje prasmę šiandien.
Jau daugelį metų festivalio rėmėjai yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė ir Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
Festivalio partneriai ir rėmėjai: Lietuvos nacionalinė filharmonija, Šv. Kotrynos bažnyčia, Vilniaus universitetas, Vilniaus Senamiesčio atnaujinimo agentūra, Vilniaus kultūros centras, Lietuvos sentikių bažnyčia, Slavų tradicinės muzikos mokykla, Kartvelų tarptautinis centras „Kultūrų dialogas“, Alaus namai.
Festivalio organizatoriai: jauna ir labai patyrusi Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centro bei Vilniaus B. Jonušo muzikos mokyklos specialistų komanda.
Sekti atnaujinamą informaciją apie festivalį galima tinklalapyje www.ltmfc.lt.
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