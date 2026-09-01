Rugsėjo 1-ąją – nemokamas VILNIUS TECH festivalis

Į naujus mokslo metus smagiai palydintis „CREATORS’ FEST“ kasmet stipriai auga, tobulėja ir sulaukia vis daugiau svečių. Pernai daugiau nei 5 tūkst. lankytojų sulaukęs renginys šiemet žada būti dar didesnis ir įsimintinesnis – tiek programa, tiek lankytojų skaičiumi.
Šiais metais renginio dalyvių laukia net šeši žinomi Lietuvos muzikos ir humoro pasaulio vardai. Programa – labai įvairiapusė ir pritaikyta skirtingiems muzikiniams skoniams: scenoje skambės nuo popmuzikos ir hiphopo iki alternatyviojo roko bei naujosios lietuviškos estrados.
Festivalyje pasirodys vienas populiariausių Lietuvos popmuzikos atlikėjų Rokas Yan, daugiau nei du dešimtmečius scenoje gyvuojanti lietuviško hiphopo grupė „Despotin Fam“, poproko, funk, R&B ir repo skambesius jungianti „Skamp“, alternatyvaus roko grupė „Vakaris mirė“ bei naująją lietuvišką estradinę muziką kuriantis duetas „Superkoloritas“.
Geros nuotaikos dozę papildys komiko Evaldo Jasaičio pasirodymas.
„CREATORS’ FEST“ – nemokamas ir atviras visiems.
Jubiliejiniais metais vykstantis renginys skirtas ne tik keliems tūkstančiams VILNIUS TECH naujokų, bet ir gausiai universiteto bendruomenei, alumnams, partneriams ir visiems kitiems, kurie per septynis dešimtmečius paliko savo pėdsaką universitete.
Į festivalį kviečiami ir „LinkMenų fabriko“ kaimynai, vilniečiai bei miesto svečiai.
Renginio dalyvių lauks maisto, gėrimų ir poilsio zonos bei įvairios pramogos: kūno puošyba, lauko žaidimai, nuotraukų kampelis ir daugelis kitų.
Čia veiklos ras ir mažiausieji – renginio organizatoriai žada ir užsiėmimų vaikams.
VILNIUS TECH CREATORS’ FEST vyks rugsėjo 1 d. (antradienį) nuo 15 val. Kūrybiškumo ir inovacijų centre „LinkMenų fabrikas“ (Linkmenų g. 28).
Renginio metu bus fotografuojama ir filmuojama, o nuotraukos bei vaizdo įrašai viešinami.
Daugiau informacijos apie renginį rasite čia.
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