„Siemens“ arenoje įsikūrusi „Cirque du Soleil“ trupė parodė užkulisius

„Cirque du Soleil“ šou „Toruk – The First Flight“ trupė į Vilnių atvyko dar pirmadienį ir iš karto sostinės „Siemens“ areną savaitei pavertė laikinais savo namais.

Didžiojoje arenos erdvėje buvo pastatyta visą salę užimanti scena, o nuo pašalinių akių kruopščiai slepiamuose koridoriuose įrengtos treniruočių ir laisvalaikio erdvės.

Į Lietuvą atvyko beveik 120 žmonių tarptautinė komanda, kurios nemenką dalį sudaro artistai, publikai jau šįvakar demonstruosiantys aukščiausio lygio meninius ir akrobatinius sugebėjimus.

Kartu su didžiule komanda atvyko ir 34 jūriniai konteineriai šou būtinos įrangos. „Toruk – The First Flight“ iš kitų „Cirque du Soleil“ išsiskiria ypatingomis vaizdo projekcijomis ir jų kiekiu. Pandoros planetos vaizdams sukurti naudojama net 40 galingų vaizdo projektorių, kuriuos šou metu prižiūri 42 specialistų komanda.

Nemažai vietos užima ir artistų kostiumai. Šou garderobe – 115 skirtingų navių kostiumų, tad kiekvienam artistui per pasirodymą tenka persirengti vidutiniškai 3–4 kartus. Be to, šou pasirodo 16 milžiniškų mechaninių Pandoros gyvūnų ir 18 aitvarų.

„Toruk – The First Flight“ įkvėpė pelningiausias visų laikų kino filmas „Įsikūnijimas“, sukurtas režisieriaus Jameso Camerono. Į egzotiškąją Pandoros planetą nukelsiančio šou premjera Lietuvoje jau šįvakar. Iki sekmadienio šou Vilniaus „Siemens“ arenoje bus parodytas net 7 kartus.

Kad „Toruk – The First Flight“ paliktų dar didesnį įspūdį, šou kūrėjai kviečia parsisiųsti specialiai šou sukurtą mobiliąją programėlę ir tapti Pandoros pasaulio dalimi. Tai vienas tų retų atveju, kai žiūrovai bus raginami ne paslėpti savo telefonus, o juos aktyviai naudoti kone viso šou metu.

Bendradarbiaujant su programinės įrangos kūrėja SAP, „Cirque du Soleil“ sukūrė mobiliąją programėlę, kuri į šou žiūrovus įtraukia ne tik pasirodymo metu, bet ir prieš jį, ir jam pasibaigus. Mobiliojoje programėlėje žiūrovai ras informacijos apie „Toruk – The First Flight“ herojus, sužinos siužetinę liniją. Šou metu mobilioji programėlė padės įsilieti į paslaptingąjį pasaulį ir į publiką „pratęsti“ vaizdo projekcijas. Šou pasibaigus gražias emocijas ir patirtis prisiminti padės interaktyvios nuotraukos, vaizdo įrašai ir kitas turinys.

2015 metų pabaigoje debiutavusį „Cirque du Soleil“ šou „Toruk – The First Flight“ jau matė apie 1,4 mln. planetos gyventojų. Apie 22 tūkst. žiūrovų šou šią savaitę pamatys Lietuvoje.