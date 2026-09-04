Šnipiškiečiai kviečia į gyvą amatų ir bendruomenės šventę

Senieji amatai
Šiemet Europos paveldo dienų Šnipiškėse programos fokuse senieji ir šiuolaikiniai amatai. Giedraičių gatvėje bus kviečiama atidžiau įsižiūrėti į medinių Šnipiškių architektūrą, stebėti, kaip išskirtinio elemento lekalas perkeliamas ant medžio ir paruošiamas pjovimui bei išmėginti savo jėgas gaminant vietos medinuko puošybos detalės kopiją.
Čia taip pat vyks ir meistrų vedamos dirbtuvės: lankytojai sužinos, kuo istorinis tinkas skiriasi nuo šiuolaikinio, o dažų virtuvėje pagal XX amžiaus pradžios receptą bus verdami emulsiniai fasado dažai. Kadangi praeityje Šnipiškės buvo vienas svarbiausių plytų ir keramikos gamybos rajonų, lankytojai galės išbandyti viršglazūrinį piešimą – baltą puodelį dekoruoti specialiomis glazūromis.
S. Fino gatvėje atgis XIX amžiaus prekybos kelio istorija, pristatoma Žagarės kultūros centro. Teatralizuotame Vulfo Visockio arbatinės salone susitiks Žagarės ir Šnipiškių istorijos, bus pasakojama apie „Wissotzky“ arbatos kelią, o lankytojai kviečiami ragauti arbatos ir pajusti senojo prekybos kelio dvasią.
Norintys pajusti tikrą praeities dvasią kviečiami pajodinėti arkliu ar pasivažinėti karieta – tokia veikla čia inicijuojama ne veltui, mat Šnipiškėse anksčiau buvo gausu arklidžių, o šalia esančioje Kalvarijų turgavietėje buvo įsikūręs ir arklių turgus.
Žaislininkystė ir Šnipiškių istorijos
Lėlių namuose renginio lankytojai galės susipažinti su tradiciniu lėlių kūrimo amatu bei patys pasigaminti lėlę ar pasidalinti vaikystės prisiminimais. Renginyje bus gausu ir kaimyniškų istorijų – Šnipiškių medinuke (Giedraičių g. 24) veiks Linos Riaukės ir Pauliaus Gasiūno paroda „Eilinė šnipiškiečio diena”, kurioje pasakojama apie kasdienius Šnipiškių amatus, žmones ir daiktus, kurių dažnai nepastebime.
Ramesnio tempo ieškantiems – kūrybinės dirbtuvės, kuriose bus spaudžiami Šnipiškių žolynų raštai, kuriami unikalūs augalų paveikslai ir atvirukai, pasakojantys rajono daržų bei sodų istoriją. Prie mokslo ir technikos pasaulio priartins Energetikos ir technikos muziejus – per eksperimentus, kuriuose fizikos ir chemijos dėsniai taps matomi.
Vakaras medinėse Šnipiškėse
Sutemus medinės Šnipiškės atsivers iš kitos pusės. Čia atgis senųjų namų, langų ir langinių meistrystė, tarp tikrų rajono vaizdų pasirodys atgyjančių lėlių siluetai, o šokėjos Daivos Kašėtės šešėlinis judesys sujungs lėlę, žmogų ir Šnipiškių atmintį. Vakarą papildys pasivaikščiojimas po medines Šnipiškes tamsoje – atrandant namus, langus, šešėlius bei kitaip tamsoje atsiveriančias rajono istorijas.
Su pilna renginio programa kviečiame susipažinti Vilniaus miesto muziejaus internetinėje svetainėje.
Erdvė šnipiškiečiams – Šnipiškių medinukas
Nors daugelis renginių vyks medinio rajono gatvėse bei Šnipiškių aikštėje, viena iš renginio erdvių taps ir Vilniaus miesto savivaldybei priklausantis medinis namelis Giedraičių g. 24. Šnipiškių medinuku pavadintą namą Vilniaus miesto savivaldybė patikėjo Vilniaus miesto muziejaus Medinės architektūros centrui – po rekonstrukcijos čia planuojama įkurti vietą šnipiškiečių susitikimams, kultūros renginiams ir vietokūros iniciatyvoms.
Šnipiškėse savo atgimimo laukia dar vienas medinis namas: Kintų g. 10 bus įkurtos medinių pastatų detalių restauravimo ir medžio darbų dirbtuvės.
Idėją išsaugoti namus ir pritaikyti juos gyventojų poreikiams iškėlė Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros paveldo apsaugos skyrius. Visus 2024 metus savivaldybės užsakymu UAB „ID Vilnius“ įgyvendino projektą „Bendruomenės telkimas ir įtraukimas į Šnipiškių medinės architektūros atgaivinimo programą“, kurių metų, intensyviai bendraujant su Šnipiškių gyventojais, buvo aprašyta medinių Šnipiškių vietos dvasia, kartu su „Bluma Collective“ surinkta informacija ir šnipiškiečių lūkesčiai medinio namo Giedraičių g. 24 įveiklinimui.
2025 m. pradžioje savivaldybė kartu su Vilniaus miesto muziejumi surengė kūrybinės dirbtuves, kuriose dalyvavo architektų biurai „ŠA Atelier“, „AFTER PARTY“ ir „Vietos“. Šių dirbtuvių rezultatas atsispindės pastatų tvarkybos projekto sprendiniuose.
Apie Europos paveldo dienas
Europos paveldo dienos Šnipiškėse – vietos gyventojų bendrakūros principu organizuotas renginys, paremtas dalijimusi idėjomis, atsakomybėmis ir bendruomeniška energija.
Procesą koordinuoja Vilniaus miesto muziejaus Medinės architektūros centro komanda.
Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.
Apie Vilniaus miesto muziejaus Medinės architektūros centrą
Vilniaus miesto muziejaus Medinės architektūros centras įkurtas restauruotame kultūros paveldo objekte – mediniame name Užupyje (Polocko g. 52, Vilnius).
Centras pasakoja apie medinę architektūrą mieste – jos paveldą, amatus ir technologijas, taip pat pristato šiuolaikinius tvarius ir ekologiškus sprendimus bei skatina tvaraus vystymosi principais grįstą požiūrį į miesto gyvenseną.
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