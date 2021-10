Sostinės publikos laukia muzikinis potyris: išgirs džiazo legendą ir vieną ryškiausių sopranų

Solistė atliks šedevru ir gražiausiu šio amžiaus klasikos kūriniu vadinamą danų kompozitoriaus Hanso Abrahamseno ciklą sopranui ir orkestrui „Let Me Tell You“ pagal įžymaus britų rašytojo Paulo Griffithso tekstus. Jaudinantį Ofelijos paveikslą atskleidžiantis kūrinys dedikuotas šiuolaikinio vokalo žvaigždei Barbarai Hannigan ir yra atliekamas pačių garsiausių pasaulio orkestrų, tokių kaip Londono simfoninio su Seru Simonu Rattle, Berlyno filharmonijos su Andris Nelsons, Birminghamo miesto su Mirga Gražinyte-Tyla, Paryžiaus, Bostono, Clevelando ir daugelio kitų.

L. Bendžiūnaitė priklauso tai Lietuvos dainininkų kartai, kuri savo sėkmės istorijas kuria geriausiose Europos operos scenose ir koncertų salėse. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bei Londono karališkosios muzikos akademijos absolventė L. Bendžiūnaitė dainuoja Švedijos karališkojoje operoje, Reino nacionalinėje operoje Strasbūre, Štutgarto operoje, „Vilnius City Opera“, taip pat – garsiųjų salių scenose: Amsterdamo „Concertgebouw“, Varšuvos nacionalinės filharmonijos, Elbės filharmonijos Hamburge, Liucernos festivalio, Londono „Wigmore Hall“, „Malmö Live“ centre Malmėje. Solistės repertuaras itin platus – nuo W. A. Mozarto ir G. F. Handelio iki naujausios šių dienų kompozitorių kūrybos. Tarp artimiausių solistės planų – W. A. Mozarto „Visos jos tokios“ pastatymas Strasbūro Reino operoje, o naujausias darbas – šiuolaikinio vokalo žvaigždei Barbarai Hannigan dedikuoto H. Abrahamseno kūrinio „Let Me Tell You“ premjera Lietuvoje.

Hans Abrahamsen. / Organizatorių nuotr.

2013 m. sukurtas H. Abrahamseno „Let Me Tell You“ vadinamas vienu gražiausių pastarųjų dešimtmečių kūrinių. „The Guardian“ kritikai jį net įvardino kaip ryškiausią XXI a. klasikos kompoziciją. Šį jaudinančio grožio opusą kompozitorius parašė Berlyno filharmonijos užsakymu remiant Danijos menų tarybai. Teksto pagrindas – to paties pavadinimo Paulo Griffithso novelė, kurios centre – Shakespeare‘o „Hamleto“ Ofelijos paveikslas. „Let Me Tell You“ („Leiskite man jums papasakoti“) iš esmės yra poetinis Ofelijos pasakojimas apie savo tragišką istoriją. Kūrinio premjerą atliko žymaus latvių dirigento Andriso Nelsono diriguojamas Berlyno filharmonijos orkestras dainuojant garsiajai Barbarai Hannigan. Vėliau kūrinį grojo Bostono, Paryžiaus, Klivlando, Londono, Mirgos Gražinytės-Tylos diriguojamas Birmingamo miesto orkestras ir kiti žymiausi pasaulio simfoniniai orkestrai.

H. Abrahamseno „Let Me Tell You“ iškart sulaukė publikos ovacijų ir muzikos specialistų liaupsių. „The Guardian“ pavadino kūrinį „stulbinamai gražiu“, balso naudojimą palygino su barokiniu C. Monteverdi „stile concitato“ ir teigė, kad čia kompozitorius išnaudojo unikaliosios solistės gebėjimą be pastangų išgauti pačias aukščiausias soprano natas. „The New York Times“ apie kūrinio atlikimą „Carnegie Hall“ salėje rašė, kad ne taip dažnai naujas opusas iššaukia audringas ovacijas, prilygstančias virtuozų žvaigždžių pasirodymų plojimams. Žurnalas „Gramophone“ aukščiausiais superlatyvais įvertino kūrinio įrašą pavadindamas opusą „turtinga teatrine kelione“, o „The Guardian“ rašė, kad tai – „vienas iš labiausiai užburiančių ir nuostabių vokalinių-orkestrinių pastarųjų metų kūrinių“. 2016 m. H. Abrahamsenas už šį kūrinį pelnė prestižinę Grawemeyerio muzikos premiją, kurią iki tol yra gavę tokie meistrai kaip W. Lutosławskis ir G. Ligeti.

H. Abrahamsenas yra kviestinis šių metų festivalio „Gaida“ kompozitorius, tad spalio 23 d. koncerte orkestras pagros ir dar vieną jo kūrinį – „Tris paveikslus iš pasakos Sniego karalienė“ („Drei Märchenbilder aus der Schneekönigin“, 2018). H. Abrahamsenas (g. 1952) priklauso „naujojo paprastumo“ danų muzikos krypčiai, susiformavusiai kaip reakcija į XX a. vidurio muzikos avangardą. Jo ankstyvuose kūriniuose juntamas dialogas su romantizmo muzika, o pirmąjį tarptautinėje scenoje išgarsėjusį jo kūrinį 1982 m. atliko Berlyno filharmonijos orkestras, diriguojamas įžymiojo dirigento ir kompozitoriaus Hanso Wernerio Henze‘s. 1990–1998 m. Abrahamsenas patyrė kūrybinę krizę – sukūrė vos vieną dainą. Pasak kompozitoriaus, jis buvo „suparalyžiuotas balto lapo“ sindromo. Išeiti iš krizės padėjo J. S. Bacho muzikos aranžavimas. Sugrįžimą į kūrybą lydėjo nemenkas stiliaus pokytis, kuomet H. Abrahamsenas sukūrė Koncertą fortepijonui, valandos trukmės kūrinį „Schnee“ („Sniegas“), vėliau jis parašė savo žymųjį „Let Me Tell You“ ir pirmąją operą „Sniego karalienė“, kurią pastatė Bavarijos valstybinė opera bei Danijos opera.

Simfoninės muzikos koncertas su džiazo legenda V. Ganelinu ir sopranu L. Bendžiūnaite – spalio 23 d. Nacionalinėje filharmonijoje.