Vaidai Striaupaitei-Beinarienei skirta premija už oratoriją „Laisvasis kalinys“

Šia premija jau apdovanota kompozitorė Zita Bružaitė už oratoriją „Buen Camino!“ (2024 m.) ir kompozitorius Vaclovas Augustinas už kūrinį Requiem (2025 m.). Abu opusai sukurti valstybinio choro „Vilnius“ užsakymu Šv. Jokūbo festivaliui.
Šių metų savo vardo premiją signatarė paskyrė kompozitorei Vaidai Striaupaitei-Beinarienei už oratoriją „Laisvasis kalinys“.
Kūrinys sukurtas remiantis palaimintojo Teofiliaus Matulionio biografija ir Algirdo Jurevičiaus knygos „Susipažinkime – esu Teofilius“ motyvais. Oratorija nagrinėja vidinės laisvės temą – kaip žmogus, būdamas fiziškai įkalintas lageriuose bei kalėjimuose, dvasia išlieka absoliučiai laisvas.
Rugsėjo 12 d. 20 val. šiuo kūriniu bus skelbiama XVI tarptautinio Šv. Jokūbo festivalio pradžia. Oratoriją atliks valstybinis choras „Vilnius“ (meno vadovas ir vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas), ansamblis „Musica Humana“ (meno vadovas Robertas Beinaris) ir solistas Liudas Mikalauskas (bosas). Dirigentas – Artūras Dambrauskas.
Laima Andrikienė, Šv. Jokūbo piligrimų kelio tinklo Lietuvoje iniciatorė ir globėja, knygos „Švento Jokūbo kelio šviesa“ autorė, pabrėžė, kad žmogui būtinas dvasinis atraminis taškas:
„Technologijų dominuojamame pasaulyje reikia dvasią maitinančių ir stiprinančių dalykų. Šv. Jokūbo kelias – tai vieta, kur susitinka kultūros ir tradicijos, o Lietuvos menininkai savo kūryba prisideda prie šios bendrystės.“
Siedama oratorijos „Laisvasis kalinys“ pasakojimą su piligrimyste, kompozitorė V. Striaupaitė-Beinarienė pabrėžė vidinę kelionę į tikrąją laisvę: „Kompozicijoje siekiau atspindėti žmogaus dvasios stiprybę, kuri leidžia išlikti laisvam nepriklausomai nuo išorinių suvaržymų.“
XVI tarptautinio Šv. Jokūbo festivalio pradžios koncertas įvyks rugsėjo 12 d. 20 val. Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje.
Koncertas nemokamas.
Naujausi komentarai