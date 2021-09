Vilniaus ir Gdansko miestų draugystės šventė: prasidės festivalis „Vilnius Gdanske 2021“

„Džiaugiuosi susigiminiavusių miestų – Vilniaus ir Gdansko aktyviu bendradarbiavimu. O šis festivalis, vykstantis jau 18-ąjį kartą parodo, kad toks bendradarbiavimas reikalingas. Vilnius Gdanske prisistatys su įvairialype programa, kurioje atsispindės Vilniaus daugiakultūriškumas, užburiantis paveldas, gailestingojo miesto įvaizdis. Vyks artistų pasirodymai, literatūriniai susitikimai, tautodailės edukacijos, amatininkų mugė“, – sako Vilniaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė.

„Šiuo metu Gdanske gyvena ne tik iš Vilniaus krašto kilusi karta, bet ir jų palikuonys. Žinodama kaip stipriai jie jaučiasi susiję su šiuo kraštu, manau, kad verta puoselėti šią istorinę atmintį ir tradicijas, o svarbiausia – parodyti, iš kur atėjo tie, kurie po Antrojo pasaulinio karo atstatė Gdanską. Tai, kad Gdanskas atrodo taip, kaip atrodo šiandien, daugiausia lemia čia apsigyvenę žmonės, gausiai atvykę iš Vilniaus krašto. Be to, mums verta užmegzti santykius su kaimynais, parodyti, kas šiandien įdomu Lietuvoje ir Lenkijoje, ir keistis patirtimi daugelyje sričių“, – sako aktyviai festivalį palaikanti, taip pat Vilniuje šaknų turinti Gdansko miesto tarybos pirmininkė Agnieszka Owczarczak.

Festivalis „Vilnius Gdanske 2021“ (Wilno w Gdańsku 2021) vyks rugėjo 3–5 d. išskirtinėje kultūrinių ir socialinių renginių vietoje – anksčiau geležinkelio bėgių išraižytoje istorinėje prekybos teritorijoje, o šiandien atnaujintoje ir modernioje Gdansko miesto erdvėje „Forum Gdansk“, kurioje atsipalaidavimas, apsipirkimas ir pramogos derinami su miesto ir jo piliečių gyvenimu.

G. Mehring nuotr.

Tris dienas truksiančioje turtingoje kultūros mainų programoje daugybė renginių: tradicinė Vilniaus maisto ir amatų mugė, meno dirbtuvės, Vilniaus ir vietinių kolektyvų koncertai, parodos, filmų peržiūra, susitikimai su rašytojais ir ekspertais iš Lietuvos ir Lenkijos, knygų ir leidyklų pristatymas, debatai, diskusijos ir pokalbiai kultūros ir literatūros tema.

Svarbus šių metų festivalio Gdanske šūkis – daugiakultūriškumas. Organizatoriai stengsis parodyti daugiakultūrį Vilniaus veidą, kuris yra pavyzdys, kad tokių skirtingų kultūrų: lietuvių, lenkų, žydų, totorių, karaimų sambūvis yra ne tik įmanomas, bet ir būtinas.

„Festivalis jungia kultūras ir tautas. Mes jungiame Lenkiją ir Lietuvą, Gdanską ir Vilnių, lietuvius ir lenkus, bet labiausiai žmones“, – sako festivalio „Vilnius Gdanske 2021“ meno vadovas daktaras Tomaszas Snarskis.

Festivalis jungia kultūras ir tautas. Mes jungiame Lenkiją ir Lietuvą, Gdanską ir Vilnių, lietuvius ir lenkus, bet labiausiai žmones.

Šventėje Gdanske svečiuosis ir pasirodys atlikėjai iš Vilniaus: folkloro puoselėtojai Rokas ir Eglė Kašėtos, Vilniaus kultūros centro žydų dainų ir šokių ansamblis „Fajerlech“, spalvinga grupė „Planeta Polar“, ska muzikos stiliaus propaguotojų ansamblis „Will'N'Ska“.

Apie Gdansko gyventojų vilnietiškas šaknis bei apskritai apie baltų tapatybes, pasienį ir daugiakultūriškumą diskutuos Lenkijos Respublikos Senato vicemaršalas Bogdanas Borusewicz, Pamario skyriaus Vilniaus ir Vilniaus krašto mylėtojų draugijos pirmininkė Bożena Kisiel bei Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė Birutė Jonuškaitė-Augustinienė. Ji Gdansko publikai pristatys trijų Baltijos šalių (Lietuvos, Latvijos ir Estijos) Rašytojų sąjungų pastangomis šiais metais išleistą bendrą literatūrinį žurnalą anglų kalba No more amber. The Baltic Literary Review 1.

Taip pat vyks Birutės Jonuškaitės-Augustinienės romano „Maranta“, kurį į lenkų kalbą išvertė Agnieszka Rembiałkowska, pristatymas. Romanas šiais metais buvo nominuotas Gdynės literatūrinei premijai – tarp penkių geriausių vertimų užsienio literatūros kategorijoje.

G. Mehring nuotr.

Poetas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, žurnalo „Znad Wilii“ vyriausis redaktorius Romualdas Mieczkowskis pristatys visą seriją Biblioteka Znad Wilii (Bibliotekos Prie Neries) leidinių, o apie Vilniaus daugiakultūriškumą kalbės svečias iš Vilniaus: dr. Józefas Szostakowskis, kuris pristatys savo knygą „Senasis Vilnius kultūrų samplaikoje“.

Festivalyje organizuojamas ir susitikimas su Barbara Szczepuła bei jos naujausios knygos „W domu wroga“ (Priešo namuose). Tai reportažų rinkinys apie iš Vilniaus ir Vilniaus krašto kilusius žmones, kurie po II Pasaulinio karo naują gyvenimą pradėjo Gdanske.

„Emigra“ kino festivalis taip pat yra svarbi festivalio dalis. Vyks filmų peržiūros ir diskusijos, organizatoriai pagerbs Vilniuje gimusius Gdansko piliečius, daug dirbančius su Vilniaus draugijos Pamario skyriumi ir Vilniaus žemės mylėtojais.

Šių metų festivalis remdamas gailestingumu ir solidarumu pagrįstą hospiso idėją, pakvietė seserį Michaelą Rak iš Vilniaus Pal. Kun. Mykolo Sopoškos hospiso, kuri pristatys ir pasakos apie ligoninės darbą ir kasdienybę.

Iškilmingas festivalio atidarymas rugsėjo 3 d. 16 val. bus tiesiogiai transliuojamas internetiniame portale www.gdansk.pl