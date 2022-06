Vilniuje bus įamžintas metrą sukūręs mokslininkas T. L. Buratinis

Italų kilmės fizikas, matematikas, geografas, egiptologas, architektas, išradėjas, diplomatas ir finansininkas (1617–1681) naująjį siūlomą ilgio matą aprašė 1675 metais Vilniuje išleistoje knygoje „Misura universale“.

Joje pirmą kartą paminėtas terminas metras kaip ilgio matas. Autorius universalųjį ilgio matą siūlė vadinti metro cattolico. Tai reiškė, kad jis turėtų būti naudojamas visuose katalikiškuose kraštuose.

Anot muziejaus pranešimo, Vilniaus senamiesčio „Rotary“ klubas pasiūlė įamžinti šią istoriją ir Vilniui – artėjančio 700 metų jubiliejaus proga dovanoja skulptoriaus Martyno Gaubo sukurtą skulptūrinę kompoziciją. Ji bus įmontuota į Valdovų rūmų sieną.

T. L. Buratinis Vilniuje apsigyveno 1665 metais. Jam buvo pavesta vadovauti ne tik Vilniaus, bet ir Lietuvos Brastos, Krokuvos bei Ujazdovo monetų kalykloms.

Mokslininkas buvo garsus tų laikų išradėjas, jis sukonstravo skraidančio aparato modelį, kurį pavadino Skraidančiu drakonu, domėjosi astronomija ir optika, buvo įsirengęs lęšių šlifavimo dirbtuves, kūrė teleskopus. T. L. Buratinis Varšuvoje statė arba remontavo karališkąsias Kazimiero ir Ujazdovo rezidencijas, įrengė tiltą per Vyslą. Be to, T. L. Buratinis sukūrė ir skaičiavimo mašiną, kurią padovanojo Toskanos didžiajam kunigaikščiui Leopoldui Medičiui.