Vilniuje prasideda aštuntasis galerijų savaitgalis

„Šiais metais, kai minime Vilniaus miesto 700 metų jubiliejų, į sostinės meno lauką nusprendėme pažvelgti iš aukso amžių perspektyvos“, – sakė festivalio programos kuratorė, Lietuvos dailės istorijos tyrėja, menotyrininkė Indrė Urbelytė.

Anot organizatorių, programos temą įkvėpė graikų poeto Hesiodo beveik prieš 3 tūkst. metų išpopuliarinta aukso amžiaus idėja, kuri žmonijos vaizduotėje įsitvirtino kaip idealizuotas tobulos ir šlovingos praeities vaizdinys bei niekuomet nesugrįšiantis klestėjimo periodas.

„Vilniaus aukso amžiumi laikomas veržlus, tautiškai ir kultūriškai įvairus XVI amžiaus vidurys, o miesto istorinėse klestėjimo sampratose šiandien įkvėpimo ieško ir mūsų atviro bei dinamiško miesto tapatybė“, – teigė programos kuratorė.

Keturias dienas festivalis kvies į daugiau kaip 30 meno erdvių, kur bus galima ne tik apžiūrėti naujas parodas, pamatyti performansus, bet ir dalyvauti dirbtuvėse, ekskursijose, susitikti su menininkais.

Programos rengėjai parengė tris unikalius ekskursijų maršrutus, kurie sujungs keletą vienoje teritorijoje esančių galerijų bei supažindins su vietovės meno tinklu. Maršrutai bus pritaikyti anglakalbėms ir klausos sutrikimus turinčioms auditorijoms.

Spekuliatyvią ekskursiją, kurioje plaukiant laivu Nerimi pasakojama fikcinė Vilniaus meno istorija, rengia Inesa Guffroy iš Briuselio, kultūros komplekse SODAS 2123 vyks projektas „Sssh: No Fun At The Seated Discotheque“ – Artūro Baryso-Baro trumpametražių filmų peržiūra.

Galerijų savaitgalio programą papildys tarpdisciplininio menininko Deniso Kolomyckio performansas ir šiuolaikinio šokio atstovės Grėtės Šmitaitės šokio pasirodymas „Įskilimai“.

Vilniaus galerijų savaitgalis organizuojamas nuo 2016 metų.