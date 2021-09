Vilniuje prasideda tarptautinis teatro festivalis „Sirenos“

Šiemetinio festivalio šūkis – „Nepapasakotos istorijos išnyksta“, pranešė organizatoriai.

„Gyvenome pauzėje be pauzės, tyloje be tylos, bendravime be bendravimo, kūrėme virtualų teatrą be teatro. Ėmė kauptis užspaustos emocijos, neišsakytos mintys, neišleistos premjeros, nepapasakotos istorijos. O pasak Fernando Pessoa, istorijos, kurių niekam nepapasakojame, tiesiog išnyksta“, – sakė festivalio meno vadovė Kristina Savickienė.

Planuojama parodyti penkias užsienio ir 13 Lietuvos kūrėjų istorijų. Be to, vyks „Sirenų klubo“ programos, tinklaveikos renginiai, diskusijos ir kt.

Festivalį pradės britų komandos „Blast Theory“ renginys „Ir tarė dviratininkas“. Žiūrovai bus kviečiami „miestą patirti dviračiu ir užmegzti intymų dialogą su savimi“.

Vienas svarbiausių tarptautinės programos akcentų, anot rengėjų, – vengrų režisieriaus Kornelio Mundruczó spektaklis „Moters dalys“. Tai vienos moters, siekiančios turėti teisę apsispręsti dėl savo gyvenimo, paveikslas. Šiemet šis spektaklis buvo atrinktas į prestižinę Avinjono teatro festivalio pagrindinę programą.

Spalio 6 dieną Menų spaustuvės Juodojoje salėje tarptautinę festivalio programą uždarys prancūzų menininko ir muzikanto Franko Vigroux'o (Franko Vigru) estetine poema pavadintas darbas „Flesh“. Režisierius šiame performanse tyrinėja akimirką, kuri seka po sukrėtimo – avarijos.

Lietuvos teatro vitriną kuratorės suskirstė į keturias kategorijas: „Meistrai“, „Eksperimentai“, „Tarpdisciplininiai“ ir „Jauni balsai“.

Meistrų programoje bus parodyti režisierių Krystiano Lupos, Oskaro Koršunovo ir Arpado Schillingo darbai.

Festivalis „Sirenos“ rengiamas nuo 2004 metų.