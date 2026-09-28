 Vilniuje startuoja PPK – pirmasis gyvas muzikantų turgus ir susitikimų vieta

Vilniuje startuoja PPK – pirmasis gyvas muzikantų turgus ir susitikimų vieta

2026-09-28 11:46
Pranešimas spaudai

Spalio 4 dieną Vilniuje, SODAS 2123 Kultūros komplekse, pirmą kartą vyks PPK – „Perku, Parduodu, Keičiuos“. Pirmasis Lietuvoje muzikantų „flea marketas“ vienoje vietoje suburs žmones, kuriančius muziką, jų instrumentus, techniką ir istorijas – čia bus galima ne tik pirkti, parduoti ar mainytis, bet ir iš arti pamatyti, kuo ir kaip šiandien kuriama muzika.

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„Manau, kad Lietuvos muzikantai galėtų daugiau bendrauti tarpusavyje. Iš to rastųsi daugiau įdomių sumanymų ir kolaboracijų“, – sakė vienas PPK iniciatorių Andrius Mamontovas.

Pasak jo, Knygų mugėje vykstanti Muzikos salė – viena tokių galimybių, tačiau ten visi daugiau bendrauja su savo klausytojais.

„PPK man atrodo kaip puiki proga pasikalbėti apie turimus instrumentus ir ką jais galima daryti. Šalia to, kad kažką nusipirktum, parduotum ar išsikeistum, – pasikalbėti su kolegomis prie kavos, arbatos ir devaisų“, – kalbėjo A. Mamontovas.

PPK vyks instrumentų pristatymai, dirbtuvės, o ateityje renginio formatą planuojama plėsti.

„Tikimės, kad PPK ir bus tokia erdvė. Gal vėliau išsivystys į bendruomenę, iš kurios gims gražių naujų kūrinių, naujos muzikos, grupių, ir skirtingų projektų“, – sakė muzikantų turgaus organizatorius Ištvan Tomaš.

Tokių iniciatyvų potencialą rodo ir tarptautiniai pavyzdžiai. Portlande vykstantys „Gear Swap Meet“ suburia muzikantus ir technikos entuziastus pirkti, parduoti ir mainytis įranga. 

Berlyno „Superbooth“, prasidėjęs nuo nedidelės elektroninių instrumentų kūrėjų ir muzikantų erdvės, ilgainiui išaugo į tarptautinį muzikos technologijų bendruomenės renginį.

Didelė dalis muzikantų profesinio bendravimo šiandien vyksta skaitmeninėje erdvėje. Vienas tokių pavyzdžių Lietuvoje – „Facebook“ grupė „Muzikantų brolija ir seserija“, kurioje ieškoma grupės narių, perkama ir parduodama įranga, prašoma patarimų ir dalijamasi patirtimi. PPK dalį šio bendravimo siekia perkelti į gyvą erdvę.

„Pirmasis PPK – sąmoningai nedidelis. Ambicija – ilgainiui suburti skirtingų Lietuvos muzikos scenų kūrėjus, instrumentų ir technologijų žmones bei profesionalus, dirbančius kitoje scenos pusėje“, – teigė iniciatyvos organizatorius I. Tomaš.

Dalyvavimas renginyje – nemokamas. 

Į renginį kviečiami muzikantai, kūrėjai ir muzikos industrijos profesionalai, o norintys parduoti ar iškeisti savo instrumentus bei įrangą kviečiami registruotis iš anksto.

Šiame straipsnyje:
Muzika
instrumentai
Turgus
auditorija
bendradarbiavimas
Andrius Mamontovas

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