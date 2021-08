Vilniuje – Ū. Šveikauskaitės iliustracijų paroda „Iš puslapių galerijų“

Parodos atidarymo metu lankytojus pasitiks į Lietuvą iš Vienos atvykusi autorė.

Kartu su šia paroda startuoja naujas tęstinis „GODÒ galerijos“ projektas „Tarpkultūra“, skirtas supažindinti visuomenę su užsienyje kuriančių lietuvių menininkų kūryba, susiformavusia tarp Lietuvos ir užsienio šalių. Parodos partneris – „DHL Lietuva“, palaikantis šią iniciatyvą ir padedantis meno darbams iš užsienio saugiai ir greitai atsirasti Lietuvoje.

Ū. Šveikauskaitė, kuri įkvėpimo semiasi iš akademinio piešimo, lenkiškų plakatų, fotografijos, architektūros, nuobodulio ir kasdienybės grotesko bei humoro, parodoje eksponuos iliustracijas, kurių didelė dalis naudota plakatams ir straipsniams Lietuvos, Austrijos ir JAV leidiniuose. Tarp leidinių, su kuriais dirba iliustratorė, – ir garsusis tarptautinis Niujorko verslo dienraštis „The Wall Street Journal“.

„Mano požiūriu, iliustracija nėra tik reklama produktui, renginiui arba tekstui. Nors pradinė darbo intencija yra pateikti vizualinę interpretaciją kieno nors kito tekstui ar minčiai, tačiau iliustracija, net ir atsieta nuo teksto, kelia estetinius išgyvenimus – daro įtaką platesnės auditorijos estetiniam skoniui. Tad meniškumo siekis kūrybos procese yra svarbus kriterijus. Savo darbuose siekiu ne tiesmuko atvaizdavimo, o subtilios vizualinės metaforos. Tekstuose aprašomiems kasdieniams reiškiniams arba politinėms temoms savo kuriamais vaizdais siekiu suteikti šiek tiek atmosferišką, metafizinį atspalvį. Vaizdas prie teksto yra tarsi kvietimas, tarsi palyda, norint suprasti sudėtingesnius, iš pažiūros neprieinamus konceptus. Kartais žiūrovui reikia vizualios metaforos tam, kad jis pasitelktų vaizduotę, skaitydamas sudėtingesnį tekstą“, – sako Ū. Šveikauskaitė.

Grafikas, plakatistas Juozas Galkus yra pasakęs: „Plakatas – dailės kūrinys, bet ne muziejui, o gatvei“; perfrazuodama šią mintį Ū. Šveikauskaitė sako, kad iliustracija – tai meno kūrinys, bet ne muziejui, o spaudai. Iliustracija – tarsi pilka zona tarp meno ir dizaino.

Paroda kviečia visuomenę tyrinėti šią pilkąją iliustracijos zoną ir interpretuoti iliustracijos autonomiškumą, meninį bei informacinį poveikį, kai jos kontekstas nėra akivaizdus – be teksto ar kito pradinio vizualinės medžiagos produkto. Be to, paroda skatina susipažinti su Lietuvos iliustracijos bruožais, išskiriančiais šią discipliną iš daugelio kitų šalių iliustracijos tradicijų.

„Lietuvoje iliustracija ypatinga tuo, kad joje atsispindi tiek dabartinės pasaulio iliustracijos tendencijos, tiek tradicinė sovietmečio iliustracijos mokykla, kur dominavo sovietinio modernizmo formos, piešinys ir tradicinė grafikos technologija. Man pačiai teko pagyventi užsienyje, kad suprasčiau, jog tradicijos derinimas su šiuolaikinėmis raiškos priemonėmis ir skaitmeninėmis technologijomis yra tai, kas skiria iliustraciją Lietuvoje nuo iliustracijos Vakarų Europoje ir JAV. Tad parodoje taip pat norėčiau pasidalinti savo patirtimi bei žiniomis, kurios susiformavo Lietuvoje ir Austrijoje bei leidžia į iliustracijos tradicijas pažvelgti tarsi šiek tiek atsitraukus“, – sako iliustratorė.

Projekto „Tarpkultūra“ tikslas – puoselėti Lietuvos tautinį ir kultūrinį identitetą, pristatant užsienyje kuriančių lietuvių meno darbus, didinti šių menininkų matomumą bei jų kūrybos sklaidą.

Paroda veiks iki rugpjūčio 28 d.