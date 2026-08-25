Viršuliškių viešosios erdvės atidarymo šventė perkeliama į rugpjūčio 27-ąją

Atidarymo šventėje lankytojų lauks veiklos, kviečiančios gamtą pažinti, paliesti, išgirsti ir paragauti. Vyks vaistažolių edukacija ir arbatų degustacija, bus galima iš arčiau patyrinėti natūralioje pievoje gyvenančius vabzdžius, o mažieji lankytojai susipažins su Vilniaus paukščiais ir galės pasinerti į muilo burbulų pramogas.
Renginio metu taip pat bus galima pasukti „Rimi“ laimės ratą ir laimėti įvairių skanėstų.
Kūrybinėse dirbtuvėse kartu su VšĮ „Neutralus klimatui Vilnius“ dalyviai galės kurti gamtos motyvais puoštas vėduokles, o šventės atmosferą papildys fleitininkės Dominykos Šeibok muzika.
Vienu žaismingiausių renginio akcentų taps gamtiškiausios pavardės rinkimai – gamtos motyvų savo pavardėse turintys dalyviai galės pretenduoti į gamtiškiausios pavardės titulą.
Šventės metu vilniečiai taip pat bus kviečiami balsuoti už būsimo viešosios erdvės pavadinimo variantus. Taip siekiama į vietos vardo pasirinkimą įtraukti žmones, kurie šia erdve naudosis kasdien.
Daugiau kaip hektaro ploto teritorijoje įrengti pėsčiųjų takai, poilsio ir sporto zonos, šunų vedžiojimo erdvė, apšvietimas ir šachmatų stalai. Vienu iš išskirtinių erdvės akcentų tapo išsaugota šlapynė, per kurią nutiestas medinis lieptas su poilsio vietomis.
Atidarymo šventė, anksčiau planuota rugpjūčio 25 d., perkeliama į rugpjūčio 27 d. 18 val. Renginio vieta nesikeičia.
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