Žemaitės skvere – šiuolaikinės prozos skaitymai prie „Bukantės miško“

Čia bus pristatytas daugiau nei 600 kv. metrų ploto dailininkės Liudos Jaruševičiūtės Stankevičienės monumentaliosios tapybos kūrinys „Bukantės miškas“ – Žemaitės tekstų nuotaikų, vaizdinių ir gamtos įkvėptas darbas, kuriame tikri skvero medžiai susiliejo su ant pastato sienos nutapytu mišku. Kūrinio pristatymą lydės šiuolaikinės lietuvių prozos skaitymai.
Vakaro pradžioje kūrinio autorė Liuda Jaruševičiūtė Stankevičienė pristatys „Bukantės mišką“, o vėliau skvere vyks šiuolaikinės lietuvių prozos skaitymai, kuriuos moderuos poetė ir literatūrologė Marija Mažulė. Savo kūrinius skaitys Akvilina Cicėnaitė, Ieva Marija Sokolovaitė, Rasa Aškinytė ir Eglė Frank.
„Lietuvių literatūros klasikės Žemaitės kūryba mums aktuali iki šiol, lygiai taip pat svarbi ir jos asmenybė – emancipacijos ikona, kovotoja už moterų teises, savo kūryba bei gyvenimu įrodžiusi, kad pradėti kurti galima ir brandžiame amžiuje, įsitvirtinant vyrų dominuojamame savo laikmečio literatūros lauke. Todėl norėjome, kad „Bukantės miško“ pristatymo vakarą skvere skambėtų šiuolaikinė proza ir skirtingi šiandien kuriančių moterų balsai. Tai galimybė išgirsti, kaip literatūra keičiasi, tačiau kartu tęsia pokalbį su kūriniais, parašytais prieš daugiau nei šimtmetį “, – sakė renginį moderuosianti „Vilnius, UNESCO literatūros miestas“ projektų vadovė Marija Mažulė.
„Bukantės miškas“ sukurtas taip, kad gyventų kartu su skvero aplinka ir keistųsi su metų laikais. Vasarą dalį nutapyto miško paslepia tikrų medžių lapija, o rudenį ir žiemą atsiveria vis daugiau kūrinio detalių.
Taip ant pastato sienos nutapytas miškas tampa natūraliu Žemaitės skvero žalumos tęsiniu.
Renginys vyks rugsėjo 30 d. 17.30 val. Žemaitės skvere, Gedimino pr. 29B.
Dalyvavimas nemokamas.
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