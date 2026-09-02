30 km aplink Nerį: Vilnius kviečia į nemokamą rudens žygį

Neris jau šimtmečius yra neatsiejama Vilniaus dalis, jungianti skirtingus miesto rajonus, gamtą ir istoriją. Nors daugelis ją kasdien matome miesto centre, tolėliau nuo įprastų maršrutų upės pakrantės atveria visai kitokį Vilnių – žalesnį, ramesnį ir dažnai netikėtą.
„Neris yra viena iš tų miesto erdvių, kurią visi pažįstame, bet kartu joje dar turime labai daug ką atrasti. Norime paskatinti vilniečius miestą patirti ne tik kasdieniais maršrutais, bet ir nueiti toliau – pamatyti skirtingus Neries krantus, žaliąsias erdves, tiltus ir rajonus. O svarbiausia – šis 30 kilometrų maršrutas liks ir po renginio, todėl juo kiekvienas galės keliauti savo tempu ir iš naujo atrasti Vilnių palei upę“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
10 ar 30 kilometrų – pagal savo jėgas
Žygio dalyviai galės rinktis vieną iš dviejų maršrutų.
10 km trasa skirta norintiems lengvesnio pasivaikščiojimo. Ji tiks pradedantiesiems, šeimoms ar tiesiog norintiems aktyviai praleisti rudens dieną mieste.
30 km maršrutas – norintiems rimtesnio iššūkio ir progos Nerį bei jos pakrantes pažinti gerokai plačiau.
Pakeliui ilgesnio maršruto dalyvių lauks poilsio stotelės, kuriose bus galima trumpam sustoti, atsikvėpti ir pasiruošti kitai žygio atkarpai.
Maršrutas liks ir po žygio
Net ir nespėjus sudalyvauti rugsėjo 19-osios žygyje, „30 km aplink Nerį“ maršrutą bus galima įveikti savarankiškai – bet kuriuo metu ir savo tempu.
Svetainėje Neris30km.lt bus galima rasti visą 30 km maršrutą, o pakeliui atrasti aplink Nerį esančius miesto objektus, įdomias vietas ir jų istorijas, geriau pažinti skirtingus Vilniaus krantus bei sužinoti, kaip upė keitėsi kartu su miestu.
Žygį organizuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir „Neakivaizdinis Vilnius“ kartu su partneriu „walk15“.
Dalyvavimas žygyje nemokamas, tačiau būtina išankstinė registracija, o vietų skaičius ribotas. Registracija į žygį: čia.
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