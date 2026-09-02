AAD: gavus Naujojoje Vilnioje atliktų aplinkos tyrimų rezultatus, tarša nenustatyta

Tyrimus AAD inicijavo reaguodamas į gyventojų pranešimus dėl nemalonių kvapų ir siekiant įvertinti šioje teritorijoje vykdyto atliekų tvarkymo įmonės poveikį aplinkai.
Skelbiama, kad Aplinkos apsaugos agentūra atliko aplinkos oro kokybės matavimus ir Vilnelės upės vandens tyrimus.
Jų duomenimis, tarša Vilnelėje nenustatyta ir aplinkos oro kokybės matavimai neparodė nustatytų ribinių verčių viršijimų.
Didžiausia tyrimų metu nustatyta amoniako koncentracija aplinkos ore siekė 0,067 miligramo kubiniame metre (mg/m³), kai ribinė vertė – 0,2 mg/m³, o sieros vandenilio – 0,002 mg/m³, kai ribinė vertė – 0,008 mg/m³.
AAD teigimu, ribinė vertė nurodo didžiausią leistiną medžiagos koncentraciją aplinkos ore. Taip pat merkaptanų koncentracija buvo mažesnė už tyrimo metodo aptikimo ribą – ji buvo tokia maža, kad jos nebuvo galima išmatuoti.
Mišrių komunalinių atliekų vežimas sustabdytas
Vilniaus miesto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (ESOC) sprendimu nuo rugpjūčio 31 d. nutrauktas mišrių komunalinių atliekų vežimas į bendrovės „Šatruva“ veiklavietės, esančios Pramonės gatvėje 141A, Naujojoje Vilnioje.
Mišrios komunalinės atliekos Pramonės g. 141A buvo tvarkomos įmonės „Ekonovus“ pagal ankstesnį ESOC sprendimą, priimtą esant ekstremaliajai situacijai dėl atliekų tvarkymo Vilniaus regione.
„Ekonovus“ įpareigota iki šio ketvirtadienio išvežti visas teritorijoje likusias mišrias komunalines atliekas ir sutvarkyti teritoriją.
Žadama, kad suėjus nustatytam terminui, AAD pareigūnai atliks inspekcinį vizitą ir patikrins, ar teritorijoje nebeliko mišrių komunalinių atliekų ir ar ji sutvarkyta.
Dėl praėjusių metų pavasarį Vilniaus mechaninio-biologinio apdorojimo (MBA) teritorijoje Gariūnuose įvykusio gaisro buvo paskelbta ekstremalioji situacija, kuri galioja iki šiol.
Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras (VAATC) dar liepą nutraukė sutartį dėl Vilniaus MBA gamyklos valdymo su privačiu operatoriumi „Energesman“, kuris esą nevykdė sutartų įsipareigojimų.
Kad galėtų susitvarkyti su gamykloje likusiomis šiukšlėmis ir kasdieniu srautu, VAATC pasirašė sutartis su trimis privačiais partneriais „Ecoservice“, „Ekonovus“ ir „Ekobazė“, kurie surenkamas atliekas rūšiuoja savo teritorijose. Viena iš tokių vietų yra bendrovės „Šatruva“ teritorija Naujojoje Vilnioje, Pramonės gatvėje, kur atliekas rūšiavo „Ekonovus“.
Anksčiau AAD pranešė siūlantis Vilniaus ESOC nustatyti konkrečius terminus, per kuriuos būtų pašalinti Naujoje Vilnioje užfiksuoti taršos pažeidimai, o atliekų tvarkymas – iškeltas kitur.
Dėl atliekų tvarkymo Vilniaus Naujosios Vilnios mikrorajono Pramonės gatvėje AAD anksčiau kreipėsi ir į prokuratūrą – prašė įvertinti, ar Vilniaus miesto savivaldybės ESOC sprendimai pavesti VAATC bei „Ekonovus“, „Ecoservice“ ir „Ekobazė“ vykdyti mišrių komunalinių atliekų tvarkymą atitinka teisės aktų reikalavimus.
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