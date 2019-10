Ant KGB rūmų – kontroversiškos pavardės, susijusios su žydų žudynėmis

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorė Teresė Burauskaitė dienraščiui „Lietuvos rytas“ teigė, kad centras vykdo naują programą, kuri skirta dar kartą patikrinti visus galimus dokumentus, kurių pagrindu buvo iškalti įrašai ant buvusio KGB pastato sienos.

„Lietuvos rytas“ rašo esą gali būti duomenų, kad ant pastato galėjo būti įamžinti asmenys, kurie yra pagerbti nepelnytai.

„Taip, beveik prieš du dešimtmečius tie dalykai buvo daromi šiek tiek skubotai. Todėl dabar mes dar kartą ėmėmės patikrinti visus prieinamus duomenis, kad nebebūtų jokių abejonių, kad kas nors pagerbtas nepelnytai. Be to, per tiek laiko atsirado ir naujų duomenų. Manau, šis patikrinimo procesas turėtų būti baigtas maždaug kitų metų pabaigoje, bet jau dabar galiu pasakyti, kad keleto žmonių pavardės nuo sienos, matyt, gali būti pašalintos. Tačiau tikriausiai ne dėl jų sąsajų su holokaustu“, – dienraščiui kalbėjo T. Burauskaitė.

Kaip rašo dienraštis, pats projektas buvo įgyvendintas 2000 metais. Daugiau kaip šimto aukų vardus, pavardes, slapyvardžius, gimimo ir mirties datas ant pastato fasado ir ant dalies kitos sienos iškalė menininkas Gitenis Umbrasas.