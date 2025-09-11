Atnaujintoje Šeškinės centrinėje aikštėje – šventė bendruomenei: nusikelsite į 90-uosius

Šeškinės centras pasižymi savitumu – nors aplinka modernėja, išsaugota autentiška architektūra išlaiko dvasią, kuri mus grąžina į paskutinį praėjusio amžiaus dešimtmetį. Tad renginys ne tik pažymės sėkmingą tvarkymo darbų pabaigą, bet ir pakvies nusikelti į šalies nepriklausomybės pradžią žyminčius 90-uosius. Šventės dalyvių laukia diskoteka su DJ Šapausku, nemokami lauko kino seansai, įvairios veiklos ir nostalgiška atmosfera.
Aikštė atnaujinta tariantis su gyventojais
Šiemet atnaujinta aikštė tapo jaukesnė ir patogesnė: sutvarkytos dangos, suremontuoti laiptai, įrengti nauji suoliukai, atnaujinta fontano sienelė, pasodinti medžiai, krūmai bei daugiamečiai augalai. Viso atnaujinta daugiau kaip 6000 kv. m ploto teritorija. Šis projektas yra ilgalaikės vizijos, parengtos kartu su bendruomene, dalis.
„Šeškinės aikštės atnaujinimas yra gražus pavyzdys, kaip miestą galime kurti kartu su bendruomene. Prieš prasidedant darbams vyko diskusijos su gyventojais, kūrybinės dirbtuvės ir pasivaikščiojimai po aikštę, todėl įgyvendinti pokyčiai atliepia žmonių poreikius. Šiemet Vilniuje tvarkome ar naujai įrengiame 18 viešųjų erdvių – norime, kad kiekviename rajone atsirastų vietų, kur gyventojai galėtų susitikti, bendrauti ir leisti laiką jaukioje, patogioje bei šiuolaikiškoje aplinkoje,“ – sako Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Šventė – su 90-ųjų dvasia
Renginys kvies pasinerti į „laukinių“ 90-ųjų laikus. Renginio vedėjas Ramūnas Zilnys apie 90-ųjų laikmetį kalbėsis su televizijos ir radijo laidų vedėju Rimu Šapausku. DJ Šapauskas – bene pirmasis nepriklausomos Lietuvos didžėjus – Šeškinėje užkurs gerą vakarėlį su tų laikų muzika.
Gyventojų laukia nemokamos pelningiausio visų laikų lietuviško filmo „Pietinia kronikas“ peržiūros. Nors veiksmas vyksta Šiauliuose, matysime ir to meto Vilniaus vaizdų. O vaikai renginio metu galės patirti, kaip augo jų tėvai – žais „klases“, šokinės per gumą ir gamins „sekretus“.
Visi norintys galės nemokamai įsiamžinti šventės proga atkurtoje retro fotoateljė su 90-ųjų atributais, o nuotraukas atsiimti aikštėje įsikūrusioje KODAK foto studijoje.
Renginio programa
15:30–17:30 – Pirmasis filmo „Pietinia kronikas“ seansas;
17:30 – šventės pradžia, mero ir svečių sveikinimai;
18:00–18:30 – pokalbis apie 90-uosius su DJ Šapausku (veda Ramūnas Zilnys);
18:30–20:00 – DJ Šapausko vakarėlis, pramogos visai šeimai;
20:00–22:00 – antrasis filmo seansas.
