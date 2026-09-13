Atšaukus oro pavojų, atnaujinti skrydžiai Vilniaus oro uoste

Eismas oro uoste buvo sustabdytas po 13 val., Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) paskelbus apie galimą oro pavojų Vilniaus rajone, Vilniaus mieste, Trakų rajone, Elektrėnų rajone.
Oro pavojus paskelbtas dėl galimai į šalį įskridusio drono.
Kaip buvo nurodyta gyventojams į mobiliuosius telefonus išsiųstuose pranešimuose, pavojaus statusas yra „Geltonas“. Tai reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta. Lietuvos kariuomenė ragina žmones nusimatyti priedangas ar uždaras saugias patalpas.
Lietuvos kariuomenė anksčiau pranešė, kad sekmadienį paryčiais Karinių oro pajėgų radarai ties Varėna buvo užfiksavę Kaliningrado srities kryptimi judėjusią žymą. Tikėtina, kad objektas į Lietuvą pateko iš Baltarusijos. Šis objektas kirto Lietuvos bei Kaliningrado srities sieną.
Pasak NKVC vadovo Vilmanto Vitkausko, tai galėjo būti dronas.
ELTA primena, kad pastarąjį kartą, birželio 13 d., oro pavojus paskelbtas Vilniaus apskrityje.
Iš pradžių gyventojų perspėjimo išsiuntimo priežastimi Lietuvos kariuomenė įvardijo stebimą radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, tačiau vėliau NKVC pranešė, kad taikinys buvo identifikuotas kaip meteorologinis balionas.
Anksčiau, gegužės 21 d., oro pavojus paskelbtas Utenos apskrityje. Tądien pranešta apie du į šalies teritoriją įskridusius dronus.
Diena anksčiau oro pavojus ir raudonas grėsmės lygis skelbtas Vilniaus apskrityje. Tai buvo pirmas toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje.
Pasak Lietuvos kariuomenės, statusas „Geltona“ reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta, gyventojai turi nusimatyti priedangas, jei statusas pasikeistų į „Raudona“.
„Raudona“ reiškia, kad kyla tiesioginė grėsmė gyvybei ar saugumui, yra ekstremali situacija, būtina nedelsiant laikytis nurodymų (slėptis, evakuotis ir panašiai), sekti LRT informaciją.
Tuo metu „Balta“ – pavojaus nėra, gyventojai gali palikti priedangas ir saugias patalpas, tačiau yra skatinami išlikti budrūs ir toliau sekti informaciją.
Panašūs incidentai pastaruoju metu fiksuojami ir kitose Baltijos šalyse.
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