Atsistatydina Žvėryno gimnazijos vadovė: ar tai turi ryšį su įvykusia tragedija?

Kaip portalui nurodė Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas, mokyklos direktorės pasitraukimą nulėmė išsiskyręs bendruomenės ir Ž. Vaškevičienės požiūris į mokyklos mikroklimatą. Taip pat, pasak jo, tokiam sprendimui įtakos galėjo turėti ir rugpjūčio pradžioje mokyklos bendruomenę sukrėtusi tragedija.
„Pagrindine priežastimi įvardinčiau nesutapusius mokytojų ir mokyklos bendruomenės požiūrius į gero mikroklimato kūrimą“, – sakė vicemeras.
„Ar šis pasitraukimas turi ryšį su įvykusia tragedija? Negaliu komentuoti įvykusios tragedijos detalių. Mes siekiame, kad kriziniais atvejais komunikacija su mokyklos bendruomene, psichologinė pagalba bendraklasiams ir kitiems moksleiviams būtų greita ir tiksli“, – pažymėjo jis.
ELTA primena, kad rugpjūčio pradžioje teisėsaugos pareigūnai sulaikė ir į areštinę uždarė šios mokyklos moksleivį, įtariamą bendraklasio nužudymu.
15-mečio vaikino tėvai jo pasigedo, kai šis negrįžo namo iš prekybos centro „Ozas“ bei su juo nepavyko susisiekti.
Berniuko kūnas kitos dienos rytą buvo rastas konteineryje Žvėryno rajone.
Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nužudymo.
