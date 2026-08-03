Audra pridarė bėdų: kai kurie namai pateko į kritines situacijas

„Per 12 valandų iš šio požeminio garažo išsiurbėme apie 2 tūkst. kubinių metrų vandens. Tai – 2 mln. litrų arba beveik visas olimpinis plaukimo baseinas.
Šie namai pateko į kritines situacijas. Nors tokiais atvejais paprastai rūpinasi namo administratoriai, negalėjome palikti žmonių vienų“, – feisbuke skelbė „Grinda“.
Įmonė teigė audros padarinius mieste šalinusi ir visą praėjusią naktį: buvo valomi lietaus surinkimo šulinėliai, šalinami nuvirtę medžiai ir suneštas smėlis, „Grindos“ darbuotojai taip pat siurbė vandenį iš įvairiausių vietų.
Primename, kad šeštadienį Lietuvą, daugiausia pietrytinę šalies dalį, siaubė audra.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (meteo.lt) duomenimis, šeštadienio dieną ir sekmadienio naktį daugelyje rajonų palijo, griaudėjo perkūnija.
Šeštadienį daugiausia kritulių iškrito:
Laukuvoje (Šilalės rajone) – 47,1 mm (pusė mėnesio normos);
Vilniuje (Trakų Vokėje) – 34,7 mm (beveik pusė mėnesio normos);
Varėnoje – 27,3 mm (trečdalis mėnesio normos);
Šeduvoje (Radviliškio rajone) – 26,9 mm (2/5 mėnesio normos).
Artimiausių dienų orų prognozė
Antradienio naktį kai kur pietiniuose rajonuose trumpai palis, dieną lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia rytų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 9–14, dieną 24–29 laipsniai šilumos.
Trečiadienio naktį be lietaus, dieną vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, numatomas trumpas lietus, perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų, 5–10 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 27–32 laipsniai.
Ketvirtadienį vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 15–20, dieną 26–31, vakariniame šalies pakraštyje 22–25 laipsnių.
(be temos)