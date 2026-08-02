Per audrą Vilniuje – chaosas ir ant žemės, ir danguje: taip ir gimsta karpiai su numeriais!

Socialiniuose tinkluose žmonės dalijasi rugpjūčio 1-osios vaizdais iš nuo lietaus vandens skęstančių Vilniaus gatvių. Čia – ne vienas apsemtas automobilis. Nuotraukas ir vaizdo įrašus išvydę internautai neslėpė nuostabos.
„Matote, jog priešais jus stipriai apsemta gatvė. Kas tą akimirką vyksta jūsų galvose, kad nusprendžiate važiuoti? Nuoširdžiai smalsu“, – teiravosi feisbuko grupėje „Reidas Vilniuje | Trikojis Vilniuje“ apsemto automobilio nuotrauka pasidalijęs vyras.
Kai kurie komentavę sakė, kad toks elgesys – arba perdėtas pasitikėjimas savo automobiliu, arba neišmanymas. „Pravažiavau pro tokią balą nepamatęs. Kai pamačiau, jau buvau vidury, rezultatas – pamestas priekinis numeris, tai jei kas ras, būčiau dėkingas“, – atviravo vienas į apsemtų gatvių spąstus įkliuvęs vairuotojas.
„Taip ir gimsta naujos žuvų rūšys – karpiai su numeriais“, – šmaikštavo kitas. „Galvoja, kad toliau nebus gylio. Keisčiausia, kad tokių žmonių nemažėja, nes kiekvienais metais per liūtis paskęsta po kelias dešimtis automobilių. Klausimas turėtų būti: „Jei jūs – ne broliai ir seserys, tai iš kokios planetos esate?“ – klausė ir kiti.
Ne vienas iš pasisakiusiųjų svarstė, kad toks vairuotojų bebaimiškumas, galimai, yra žinojimas, kad galės kreiptis į draudimo bendroves ir mėginti išsireikalauti kompensaciją dėl patirtos žalos. Nėra to blogo, kas neišeitų į gera – tokie automobiliai-skenduoliai pirmadienį užgrius autoservisus su įvairiausiais skendimo padariniais. Turės darbo ligi ausų“, – konstatavo kai kurie.
Bėdų audra pridarė ne tik ant žemės, bet ir tiems, kurie šeštadienio vakarą skrido iš Atėnų į Vilniaus oro uostą lėktuvu. Iš pradžių „Ryanair“ lėktuvo nusileidimas buvo atidėtas, tačiau paskui reisas vis dėlto nukreiptas į Kauno oro uostą.
Delfi.lt skaitytojas užfiksavo vaizdus iš minėto lėktuvo. Jis pasakojo, kad skrydyje buvo užfiksuotas 0.5 s kritimas. Kai kurie lėktuve buvę užsieniečiai išjungė skrydžio režimus telefonuose ir skambino artimiesiems.
Pasak sinoptikų, sekmadienį lietaus tikimybė maža. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 20–25 laipsniai šilumos.
Pirmadienį be lietaus. Vėjas naktį silpnas, dieną nepastovios krypties, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 9–14, Kuršių nerijoje 15–17, dieną 22–27 laipsniai šilumos.
Antradienio dieną kai kur trumpas lietus. Vėjas naktį silpnas, dieną rytinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 25–30 laipsnių.
(be temos)