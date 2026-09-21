Bėdų slegiamiems vilniečiams – nemokama šokio-judesio terapija

Šokio-judesio terapija (ŠJT) – viena iš menų terapijos krypčių, kurioje judesys ir kūno patyrimas pasitelkiami emocinei, psichologinei ir socialinei savijautai stiprinti. Nors pavadinime yra žodis „šokis“, mokėti šokti ar turėti fizinio pasirengimo nereikia – svarbus ne judesio grožis ar taisyklingumas, o žmogaus patyrimas.
Psichologinius sunkumus išgyvename ne tik mintimis – jie gali atsispindėti ir kūne: įtampoje, sustingime, nuovargyje, pakitusiame santykyje su savo kūnu ar sunkume atpažinti jo poreikius.
Šokio-judesio terapija leidžia šias patirtis tyrinėti ne tik kalbantis, bet ir per judesį, kūno pojūčius bei santykį su kitais. Grupinis formatas taip pat suteikia galimybę patirti bendrystę ir mažinti izoliacijos jausmą, kuris neretai lydi ilgalaikius emocinius sunkumus.
Grupė patiriantiems valgymo sunkumų
Spalio 6 d. prasidės nemokama grupė suaugusiems vilniečiams ir vilnietėms, patiriantiems valgymo sunkumų ar sutrikimų, emocinį valgymą arba iššūkių kuriant pozityvesnį santykį su savo kūnu.
Valgymo sunkumai gali būti susiję ne tik su maistu, bet ir su kūno vaizdu, saviverte, emocijų reguliavimu bei gebėjimu atpažinti savo poreikius.
Šokio-judesio terapijoje santykį su kūnu galima tyrinėti ne vertinant jo išvaizdą, o patiriant jį iš vidaus – per pojūčius, judėjimą ir asmenines ribas.
Grupę ves Agnė Petkutė-Budrienė.
Renginio aprašymas ir registracija: https://www.lsjta.lt/kvieciame-vilniecius-i-nemokamas-sokio-judesio-terapijos-grupes
Grupė priklausomybių turinčių žmonių artimiesiems
Spalio 1 d. prasidės nemokama grupė priklausomybių nuo alkoholio, narkotikų ar kitų medžiagų ar veiklų turinčių žmonių artimiesiems – partneriams, tėvams, suaugusiems vaikams ir kitiems artimiems žmonėms, gyvenantiems Vilniuje.
Gyvenant šalia priklausomybę turinčio žmogaus daug dėmesio dažnai tenka jo būsenai ir poreikiams, o savieji lieka nuošalyje. Grupėje per judesį ir kūno patyrimą bus galima daugiau dėmesio skirti sau – savo emocijoms, kūno reakcijoms, poreikiams ir riboms.
Grupę ves Jurgita Stankūnienė.
Renginio aprašymas ir registracija: https://www.lsjta.lt/kvieciame-vilniecius-i-nemokamas-sokio-judesio-terapijos-grupes
Grupė ilgalaikę krizę išgyvenantiems žmonėms
Spalio 6 d. startuos nemokama grupė Vilniuje gyvenantiems žmonėms, išgyvenantiems ilgalaikę emocinę ar gyvenimo krizę – netektį, lėtinį stresą, smurtines patirtis, emocinį perdegimą ar kitus užsitęsusius gyvenimo sunkumus.
Ilgalaikis stresas ir sunkios patirtys gali veikti ne tik emocinę savijautą, bet ir kūną – pasireikšti nuolatine įtampa, išsekimu ar sustingimu.
Grupėje bus galima saugiai pastebėti savo būsenas, tyrinėti asmenines ribas, ieškoti atramos kūne ir per judesį stiprinti ryšį su savimi bei kitais.
Grupę ves Ugnė Sasnauskaitė.
Renginio aprašymas ir registracija: https://www.lsjta.lt/kvieciame-vilniecius-i-nemokamas-sokio-judesio-terapijos-grupes
Dalyvavimas visose grupėse nemokamas. Diagnozė nėra būtina – pakanka subjektyviai įsivertinti, ar grupės tema jums šiuo metu aktuali.
Registracijos formos užpildymas negarantuoja patekimo į grupę. Su užsiregistravusiais žmonėmis susisieks grupių terapeutės.
Projektą „Šokio-judesio terapija ilgalaikės krizės, priklausomybių ir valgymo sutrikimų paliestiesiems“ finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.
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