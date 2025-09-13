Bevardžiam sostinės skverui siūloma suteikti Abiejų Tautų Draugystės pavadinimą

Rugpjūčio gale taryba po Istorinės atminties komisijos teikimo posėdyje pritarė siūlymui suteikti skverui oficialų statusą ir Abiejų Tautų Draugystės pavadinimą. Galutinis sprendimas bus priimtas kitame tarybos posėdyje.
Skverui tokį vardą siūlo sostinės tarybos socialdemokratas Povilas Pinelis.
„Ši vieta skirta solidarumui ir Lenkijos delegacijos tragedijai atminti, kiekvienais metais toje vietoje vyksta minėjimai. Tradiciškai vieta jau yra susiformavusi, todėl norime ją ir atnaujinti, ir parodyti daugiau dėmesio“, – BNS teigė P. Pinelis.
Pasak tarybos nario, minėjimai vyksta atminti 2010 metais Rusijoje įvykusią aviakatastrofą prie Smolensko. Nelaimė nusinešė tuometinio Lenkijos prezidento Lecho Kaczynskio (Lecho Kačinskio) ir lenkų delegacijos gyvybes. Per lėktuvo katastrofą be prezidento žuvo dar 95 žmonės.
Oficiali delegacija skrido į atminimo renginius Katynėje, kur palaidoti tūkstančiai lenkų kariškių, 1940 metais sušaudytų Sovietų Sąjungos NKVD.
Pasak tarybos nario, skvero pavadinimai buvo renkami derinant kartu su Vilniaus A. Puškino gimnazijos bendruomene, kurie tvarko ir prižiūri tą vietą, bei Lenkijos ambasada.
Pirmasis pavadinimo variantas buvo Abiejų Tautų Draugystės, antrasis – Smolensko tragedijos, tačiau pastarasis pasirodė per daug negatyvus.
„Abiejų Tautų Draugystės pavadinimas sukurtas pagerbti ilgametę strateginę partnerystę tarp Lietuvos ir Lenkijos. Pavadinime išėmėm žodį respublika, kad būtų labiau referuojama būtent į tragediją“, – pridūrė P. Pinelis.
(be temos)
(be temos)