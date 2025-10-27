Dalis sostinės gyventojų liko be elektros

Kaip Eltai nurodė Elektros skirstymo operatoriaus (ESO) atstovė Rasa Juodkienė, apie 10.40 val. kabelinėje linijoje buvo užfiksuotas gedimas.
Pasak jos, 7–8 tūkst. ESO klientų elektros tiekimas buvo atnaujintas per keliasdešimt minučių, o elektros šiuo metu vis dar neturi apie 12 tūkst. gyventojų.
„Šiuo metu dirbame, kad atnaujintume tiekimą maždaug 12 tūkst. klientų“, – Eltai sakė R. Juodkienė, pažymėdama, kad gedimą ketinama sutvarkyti per artimiausias kelias valandas.
Vilniaus miesto savivaldybės įmonė JUDU savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje taip pat pranešė, jog mieste dėl elektros sutrikimų neveikia dešimt šviesoforais reguliuojamų sankryžų. Pašalinus elektros tiekimo sutrikimus, 13.30 val. šviesoforai atnaujino veiklą.
