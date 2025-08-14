Dešimtys tūkstančių „Expo“ parodos lankytojų įstrigo dėl dingusios elektros

Trečiadienio vakarą Osakos metro linijoje staiga nutrūko elektros energijos tiekimas, o į „Expo“ parodos stotį plūstelėjo minia žmonių.
21.30 val. vakaro ten buvo įstrigę apie 30 000 žmonių, pranešė „Expo“ organizatoriai.
„Stotyje buvo tiek daug žmonių, kad atrodė, jog esi garinėje pirtyje“, – vietos transliuotojui „MBS News“ sakė viena pagyvenusi moteris.
Daugelis, tarp jų ir šeimos su vaikais, miegojo ant suolų po mediniu „Expo“ „Didžiuoju žiedu“ arba susirado pastogę paviljonų viduje.
Osakos metro prireikė maždaug aštuonių valandų, kad atkurtų eismą Chuo linijoje, o traukiniai įprastai pradėjo kursuoti tik ankstyvą ketvirtadienio rytą.
Iki to laiko, pasak „Expo“ organizatorių, 36 žmones teko išsiųsti į ligonines dėl įvairių negalavimų, įskaitant galvos skausmus ir svaigimą.
Parodos darbuotojai naktį praleido bandydami pralinksminti įstrigusius lankytojus, apšviesdami daiktus ir įjungdami muziką.
Žemai lankstydamiesi Osakos metro įmonės atstovai atsiprašinėjo dėl to, kad „sukėlė didžiulių rūpesčių“ į incidentą patekusiems žmonėms, ir dėl gedimo kaltino trumpąjį jungimą.
Japonija kenčia nuo alinančios vasaros karščio bangos ir užfiksavo karščiausią liepos mėnesį nuo 1898 metų, kai buvo pradėti rinkti duomenys.
Pastarąjį kartą „Expo“ paroda Osakoje vyko 1970 m. Joje apsilankė 64 mln. žmonių ir šis lankomumo rekordas gyvavo iki 2010 m. parodos Šanchajuje.
Praėjusį mėnesį „Expo“ organizatoriai pranešė sulaukę 10 mln. lankytojų, o paroda vyks iki spalio mėnesio.
Naujausi komentarai