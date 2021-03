Dar vieną vakcinacijos centrą Vilnius rengiasi kurti „Litexpo“ patalpose

Didžiausia „Litexpo“ salė – 4706,76 kv. m ploto patalpos – bus pritaikyta paskiepyti per dieną iki 6 tūkst. vilniečių. Tokiu būdu Vilniaus mieste per dieną bus galima paskiepyti iki 15 tūkst. žmonių.

„Rinkdamiesi vietas masinei vakcinacijai stengėmės ieškoti jų skirtingose miesto dalyse, kad kelionės iki jų būtų kuo trumpesnės. „Litexpo“ atveju didelis privalumas yra parkavimo vietų pasiūla, – komentavo Vilniaus miesto administracijos direktorė Lina Koriznienė. – Atkreipiu dėmesį, kad nesiekėme daryti vieno vakcinacijos centro visam miestui – apskaičiavome, kad, pagal šiuo metu planuojamą vakcinų atkeliavimo grafiką, dalijant krūvį tarp gyventojams įprastų poliklinikų skiepų kabinetų, vaistinių ir mūsų numatytų kitų viešųjų vietų, skiepijimo pajėgumai bus pakankami.“

„Litexpo“ pateikė preliminarią 1 kv. m nuomos kainą – apie 6,37 euro / kv. m per mėnesį (su mokesčiais), per mėnesį tai sudarytų apie 30 tūkst. eurų. Patalpas planuojama išsinuomoti minimaliam trijų ir maksimaliam šešių mėnesių terminui, su teise pratęsti jį antra tiek, jei to prireiktų dėl besitęsiančios COVID-19 pandemijos.

Įsigyti dalies papildomų vakcinacijai reikiamų paslaugų teikimo paslaugas Vilniaus miesto savivaldybė svarsto iš kitų tiekėjų. Pasirašyti nuomos sutartį su „Litexpo“ planuojama artimiausiomis savaitėmis.

Planuojama, kad masinės vakcinacijos centras „Litexpo“ patalpose veiklą pradės balandžio antroje pusėje – gegužės pradžioje, priklausomai nuo gaunamų vakcinų kiekio. „Litexpo“ centre dirbs Šeškinės, Karoliniškių ir privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų atstovai. Į pagalbą koordinuoti skiepijamų gyventojų srautus bus kviečiami ir savanoriai.

Atidaromas naujas centras Žirmūnuose

Jau balandžio 3 d., nuo ankstyvo ryto pradeda veikti dar vienas masinės vakcinacijos punktas, įkurtas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre (Žirmūnų g. 1B) – čia bus galima paskiepyti iki 2 tūkst. žmonių per dieną.

Centre dirbs apie 40 medikų, kuriems talkins ir Raudonojo Kryžiaus savanoriai. Vienu metu čia galima paskiepyti 14 žmonių. Kol kas centre bus vakcinuojami gyventojai pagal nustatytas prioritetines grupes, kurias sukvies Antakalnio poliklinika.