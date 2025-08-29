Dar vienas baseinas vilniečiams: Žirmūnuose atidaryta moderni erdvė plaukimui ir sportui

Baseinas paruoštas treniruotėms
Atidarymo šventėje, kurią surengė baseiną ir salę administruojanti VšĮ „Active Vilnius“, dalyvavo miesto vadovai, Žirmūnų gimnazijos mokyklos bendruomenė, legendinė Lietuvos plaukikė, pradėjusi karjerą Žirmūnų baseine – Lina Kačiušytė, Vilniaus vystymo kompanijos ir statybos bendrovės UAB „Kaminta“ vadovai bei gausi plaukimo bendruomenė.
Svečiai turėjo progą apžiūrėti modernizuotas patalpas ir įvertinti, kokios galimybės nuo šiol atsiveria ir gimnazijos mokiniams, ir visai miesto bendruomenei. Šventė vyko baseino erdvėje, kuriame jau tyvuliuoja vanduo. Pirmieji baseiną išbandė Sostinės sporto centro auklėtiniai, kurie susirinkusiems pademonstravo skirtingus plaukimo būdus. Be to, atidarymo metu naujoje krepšinio salėje vyko 2013 gim. m. berniukų komandos iš Vilniaus krepšinio mokyklos treniruotė. Praėjusį sezoną dalyvaudami MKL ir Jr.NBA pateko net į tris finalus ir tapo prizininkais.
„Tai ne tik naujos erdvės sportui, bet ir stiprus bendruomenės centras, kuriame susitiks mokiniai, šeimos ir aktyvūs miestiečiai. Kartu tai – dar vienas žingsnis Vilniui tampant sveikesniu ir gyventojams draugiškesniu miestu“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Rekonstravus pastatą jo patalpų plotas padidėjo 243 kv.m ir dabar siekia 1,6 tūkst. kv. m. Jame yra sporto salė, 25 metrų ilgio keturių takelių baseinas, rūbinės, dušinės ir kitos sanitarinės bei pagalbinės patalpos. Pagrindiniai šios erdvės naudotojai – plaukikai, kuriems svarbus visapusiškas fizinis pasirengimas tiek sausumoje, tiek vandenyje.
„Norime vilniečiams suteikti kuo daugiau galimybių lankyti baseiną arčiau namų, todėl pradėjome nuo Lazdynų ir Fabijoniškių baseinų statybų. Dabar rekonstravome ir Žirmūnų baseiną, kuriame prieš kelis dešimtmečius karjerą pradėjo olimpinė čempionė Lina Kačiušytė. Tikiu, kad po labai reikėtos rekonstrukcijos čia užaugs ir daugiau talentų. Šis baseinas tampa dar viena erdve, skirta antrokų mokymo plaukti programos įgyvendinimui, o vilniečiams – kokybišku baseinu. Su antrame aukšte atnaujinta sporto sale ir šalia esančiu pilnų matmenų futbolo aikštynu ši Žirmūnų vieta virto tikru sporto kompleksu“, – kalbėjo Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas.
Naudotos pažangios technologijos
Be baseino rekonstruotame priestate atnaujinta 444 kv. m sporto salė su multifunkcine grindų sistema, atitinkančia EN 14904 (2006) standartą. Tai suteikia galimybę salėje užsiimti įvairiomis sporto šakomis. Įrengtos naujos krepšinio konstrukcijos, moderni švieslentė ir 24 sekundžių laikmačiai. Taip pat įrengta laisvų svorių zona ir keli stacionarūs treniruokliai, leidžiantys atlikti įvairius jėgos ir ištvermės pratimus.
„Šis baseinas – dar viena vieta vilniečiams, kurioje jie galės sportuoti ir tobulėti. Džiaugiamės galėdami prisidėti prie šio projekto, kuris buvo išties sudėtingas ir kupinas iššūkių. Tačiau mūsų pastangos atsipirko, o rezultatas džiugins tiek moksleivius, tiek visą miesto bendruomenę“, – sakė Vilniaus vystymo kompanijos vadovė Laura Joffė.
Atnaujintame baseine įrengta pažangi vandens priežiūros sistema: mechaninis valymas, UV dezinfekcija, automatinis chemikalų dozavimas, skaitmeniniu termostatu valdomas šildymas. Visos pagrindinės funkcijos – nuo filtrų plovimo iki dugno valymo – automatizuotos ir nereikalauja operatoriaus įsikišimo.
Daugiausia treniruosis vaikai
Naujasis kompleksas skirtas formaliajam ir neformaliajam ugdymui užtikrinti. Pasak pastatą administruojančios VšĮ „Active Vilnius“, Žirmūnų gimnazijos mokiniai sporto sale galės naudotis nemokamai pagal iš anksto suderintą tvarkaraštį kūno kultūros pamokų metu. Čia vyks ir Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžių sporto įstaigų neformalusis švietimas – tarp jų Vilniaus krepšinio mokyklos ir Sostinės Tauro auklėtinių treniruotės, taip pat bus organizuojamos Vilniaus miesto mokyklų moksleivių žaidynės, įvairūs atskirų sporto šakų čempionatai ir varžybos.
Baseinas dalyvaus Vilniaus miesto savivaldybės iniciatyvoje „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“, suteikdamas galimybę antrų klasių moksleiviams išmokti saugiai elgtis vandenyje, nugalėti vandens baimę ir įgyti plaukimo įgūdžių.
Organizuos iniciatyvas ir kitiems
Atsižvelgiant į sporto salių ir baseino užimtumą, bus organizuojami suaugusiųjų neformalaus švietimo užsiėmimai, o senjorams bus siūlomos atviros nemokamos mankštos, kurias ves kvalifikuoti treneriai, pritaikydami jas pagal amžių ir fizinę būklę.
„Šis baseinas – ne tik dar viena sporto erdvė Vilniuje, bet ir svarbus žingsnis siekiant aktyvesnės ir sveikesnės miesto bendruomenės. Mums, kaip miesto infrastruktūrą valdančiai organizacijai, svarbu kad vilniečiai, ypač vaikai ir jaunimas, turėtų kuo daugiau patogių galimybių judėti, sportuoti ir augti, tad kviečiame atrasti šią naują sporto erdvę Žirmūnuose“, – sakė VšĮ „Active Vilnius“ vadovas Gintas Teslia.
Žirmūnų baseino vadovė Deimantė Mačiulienė teigė, kad pagrindinė baseino veiklos kryptis orientuota į mokymą plaukti vaikams ir suaugusiems, tačiau bus siekiama, kad ši erdvė taptų bendruomenės susibūrimo vieta, čia vyktų įvairios iniciatyvos, renginiai, sporto varžybos.
„Mūsų tikslas, kad kiekvienas lankytojas čia jaustųsi laukiamas – tai gali būti ir pirmą kartą vandenyje stovintis vaikas, patyręs sportininkas, ir senjoras, ieškantis ramaus judėjimo vandenyje. Visiems norime suteikti saugią, patogią ir įkvepiančią aplinką“, – tikino D. Mačiulienė.
Į sporto kompleksą tikimasi pritraukti ir futbolo mėgėjų, nes visai šalia Žirmūnų gimnazijos neseniai atnaujintas sporto aikštynas. Rudenį įrengus kupolą, čia patogiai žaisti futbolą bus galima visus metus.
Baseino priestato atnaujinimo darbus atliko UAB „Kaminta“. Ranga kainavo 4,8 mln. Eur su PVM.
Apie VšĮ „Active Vilnius“
„Active Vilnius“ administruoja daugiau nei 50 sporto aikštynų prie švietimo įstaigų, daugiau nei 20 seniūnijų sporto aikštelių visame Vilniuje – nuo Baltojo tilto, Kaukysos, Vaidilutės sporto aikštynų, Pilaitės futbolo maniežo, ekstremalaus sporto parkų Fabijoniškėse ir Viršuliškės iki „NBA Basketball School“ arenos, Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmų, 100 km tako aplink Vilnių bei Lazdynų baseino ir Fabijoniškių baseino ir sporto klubo.
Apie UAB Vilniaus vystymo kompaniją
Vilniaus vystymo kompanija kuria šiuolaikinio Vilniaus veidą. Būdama viena iš pagrindinių sostinės viešųjų infrastruktūros projektų įgyvendintojų, įmonė nuosekliai siekia aukščiausių standartų nekilnojamojo turto projektavimo, vystymo ir administravimo srityje. Įmonė teikia Vilniaus miesto teritorijų planavimo, savivaldybei priklausančių viešosios paskirties objektų projektavimo ir statybos valdymo bei priežiūros paslaugas, administruoja Vilniaus miesto ugdymo įstaigų pastatus bei rūpinasi Vilniaus miesto nekilnojamuoju turtu.
