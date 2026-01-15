Klaipėdos baseinas 2025 m.: stabilūs rezultatai, plėtra ir iniciatyvos bendruomenei

Lankytojų srautai ir lojalumas
2025 metais Klaipėdos baseine fiksuota apie 400 tūkst. apsilankymų. Lankytojų srautai išlieka stabilūs ir pastovūs, o tai rodo, kad baseinas yra įsitvirtinusi ir miestui reikalinga kasdienio fizinio aktyvumo bei poilsio erdvė. Vidutiniškai per dieną baseine apsilankydavo 1 111 klientų. Ilgalaikį lankytojų ryšį su baseinu atspindi ir išskirtiniai rodikliai – vienas klientas baseine jau apsilankė 1 897 kartus.
Socialinė atsakomybė ir bendruomenės įtraukimas
2025 m. Klaipėdos baseinas kryptingai įgyvendino socialinės atsakomybės iniciatyvas. Baseine vyko kraujo donorystės akcijos, paminėta Pasaulinė Dauno sindromo diena, vykdytos vyrų sveikatos iniciatyvos (Movember), baseino komanda dalyvavo Vilties bėgime.
Senjorų dienos proga visą savaitę senjorai buvo kviečiami nemokamai sportuoti, o Klaipėdos baseine atidaryta keliaujanti paroda „Autizmas – dalis manęs / Autism is a Part of Me“, skirta visuomenės sąmoningumui ir įtraukčiai didinti.
Partnerystę su Klaipėdos baseinu teigiamai vertina ir Klaipėdos universiteto ligoninė (KUL). Pasak KUL atstovės Lauros Anužienės, tokios iniciatyvos yra svarbios kuriant ilgalaikį poveikį visuomenės sveikatai.
„Džiaugiamės partneryste su Klaipėdos baseinu, nes kartu skatiname žmones rūpintis sveikata – daugiau judėti, sportuoti, plaukti, bet kartu ir nepamiršti profilaktikos bei savalaikio pasitikrinimo. Kai sveikatos žinutės pasiekia bendruomenę per aktyvumą ir pozityvią patirtį, jos tampa tvariais įpročiais“, – teigė L. Anužienė.
Para-tonas – viena didžiausių Klaipėdos baseino socialinių iniciatyvų
2025 metais Klaipėdos baseinas organizavo vieną didžiausių savo socialinių iniciatyvų – vienuoliktąjį PARA-TONĄ, rengiamą kartu su „Saugus vanduo“. Tai 24 valandų trukmės sportinis iššūkis, vykęs penkiose miesto vietose: Padelio namuose, „Akropolyje“, GG Arenoje, „Švyturio“ arenoje. Renginio metu buvo renkama parama Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namams. Iniciatyvos metu surinkta 8 548 eurai paramos, iš kurių 3 650 eurų – Klaipėdos baseine. Iniciatyva tapo aiškiu pavyzdžiu, kaip sporto infrastruktūra gali telkti bendruomenę ir kurti realų socialinį poveikį.
Partnerystės ir kolaboracijos
2025 metais Klaipėdos baseinas aktyviai bendradarbiavo su miesto ir nacionaliniais partneriais – iš viso bendros veiklos įgyvendintos su šešiolika skirtingų partnerių. Šios kolaboracijos apėmė sveikatingumo, sporto, edukacijos, socialinių iniciatyvų ir renginių sritis bei leido pasiekti platesnę auditoriją ir kurti didesnę vertę miesto bendruomenei.
Renginiai, paslaugų plėtra ir klientų patirtys
2025 metais Klaipėdos baseine vyko skendimo prevencijos seminarai, seminaras apie pasiruošimą treniruotėms ir mitybą, pirties programos, jogos nidros praktikos, handpan garsų vakaras. Klientams pasiūlytos naujovės – įrengta infrasauna, įsigyti Roll Shaper aparatai, taip pat įsigytas dar vienas iššūkių takas, skirtas patiems mažiausiems baseino lankytojams, papildant jau esamas aktyvias pramogas vaikams.
Varžybos ir plaukimo ugdymas
Per metus Klaipėdos baseine vyko įvairaus lygmens plaukimo ir vandensvydžio varžybos, įskaitant nacionalinio masto renginius. Du kartus surengtos plaukimo akademijos „Banga“ varžybos, kuriose kiekvieną kartą dalyvavo per 300 vaikų. Sezono metu Klaipėdos baseine plaukti mokosi apie 800 vaikų ir suaugusiųjų. Kartu su plaukimo akademija „Banga“ buvo vykdomas mokymo plaukti projektas – fizinio aktyvumo projekte penkiose savivaldybėse plaukti išmokyta daugiau nei 450 asmenų.
Klaipėdos baseinas – miesto sveikatingumo ir bendruomenės erdvė
2025 metų veiklos rodo, kad Klaipėdos baseinas šiandien veikia ne tik kaip sporto objektas, bet ir kaip atvira miesto sveikatingumo, ugdymo ir bendruomenės erdvė, kurioje susijungia kasdienis fizinis aktyvumas, sporto ugdymas, partnerystės ir socialinės iniciatyvos, kuriančios ilgalaikę vertę miestui.
Klaipėdos baseino direktorė Ieva Vaičiurgė pabrėžia, kad tokius rezultatus lemia ne tik infrastruktūra, bet ir žmonės.
„Už kiekvieno skaičiaus, renginio ar iniciatyvos stovi mūsų komanda – žmonės, kurie kasdien kuria patirtį lankytojui ir rūpinasi, kad Klaipėdos baseinas būtų atvira, gyva miesto erdvė. Mums svarbu ne tik suteikti paslaugą, bet ir burti bendruomenę, skatinti sveikus įpročius bei kurti veiklas, kurios turi prasmę“, – sakė I. Vaičiurgė.
