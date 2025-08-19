Šią vasarą Lietuvoje jau nuskendo 23 žmonės: Klaipėdos baseinas primena, kodėl mokėti plaukti būtina

Plaukimas – visapusiškai naudinga veikla
Plaukimas yra vienas universaliausių ir naudingiausių sportų. Jis lavina visą kūną, stiprina raumenis, didina ištvermę, gerina koordinaciją bei laikyseną. Reguliarus buvimas vandenyje padeda reguliuoti kraujospūdį, stiprina širdies bei kraujagyslių sistemą, gerina kvėpavimą, o ritmiškas kvėpavimas padeda mažinti įtampą ir stresą. Tai sporto šaka, tinkanti tiek vaikams, tiek suaugusiesiems ar vyresnio amžiaus žmonėms, nes yra viena mažiausiai traumuojančių.
Trenerių patarimai – ką svarbu žinoti
Klaipėdos baseino trenerė Aušra pabrėžė, kad mokymasis plaukti – tai procesas, suteikiantis ne tik techninių įgūdžių, bet ir pasitikėjimo vandenyje: „Mokymasis plaukti prasideda nuo paprastų dalykų – vandens pajautimo, taisyklingo kvėpavimo, gebėjimo atsipalaiduoti. Dažnai žmonės bijo, nes nemoka išlikti ramūs, bet žingsnis po žingsnio atradę pasitikėjimą vandeniu supranta, kad kūnas pats natūraliai laikosi vandens paviršiuje. Išmokę pagrindų, vėliau galime drąsiai tobulinti plaukimo techniką ir džiaugtis visomis šio sporto teikiamomis naudomis.“
Anot Klaipėdos baseino direktorės Ievos Vaičiurgės, plaukimas – tai ne tik saugumo garantas, bet ir visapusiška nauda sveikatai: „Plaukimas lavina visą kūną, gerina kvėpavimą, stiprina ištvermę bei suteikia džiaugsmo. Be to, tai vienas saugiausių būdų sportuoti, tinkantis visoms amžiaus grupėms.“
Klaipėdos baseine – grupės visiems lygiams
Klaipėdos baseine plaukimo mokomi įvairaus amžiaus žmonės – nuo pačių mažiausių iki suaugusiųjų. Sudaromos grupės pagal skirtingus lygius: nuo pirmųjų žingsnių vandenyje iki pažengusiųjų, siekiančių tobulinti savo techniką. Tokia sistema užtikrina, kad kiekvienas gali mokytis pagal savo galimybes, jaustis užtikrintai ir saugiai.
Registracija į naują sezoną jau prasidėjo! Naujas plaukimo sezonas jau visai čia pat, tad kviečiame užimti savo vietą treniruotėse tiek vaikams, tiek suaugusiesiems. Vietų skaičius ribotas.
Registracija: https://www.klaipedosbaseinas.lt/norintiems-ismokti-plaukti/plaukimo-treniruociu-tvarkarastis/.
