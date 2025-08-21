Fizinio aktyvumo treniruotės vandenyje paaugliams ir jų šeimos nariams

Projektą sudaro trys etapai, per kuriuos dalyviai turės galimybę išbandyti įvairias vandens sporto šakas ir metodikas, taip pat gauti individualių patarimų iš patyrusių instruktorių. Vieno etapo metu priimami 150 dalyvių. Viso projekto metu bus 450 dalyvių.
- Iš jų ne mažiau, kaip 51 proc. moterų;
- Iš jų ne mažiau kaip 75 proc. dalyvių patenkančių į 13–17 metų amžiaus grupę;
- Dalyviai turi priklausyti Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybėms.
Projekto tikslas: didinti vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą, vykdant fizinio aktyvumo veiklas vandenyje.
Projektas vyks:
- 2024.09.01 – 2024.12.31 (I etapas);
- 2025.03.01 – 2025.06.30 (II etapas);
- 2025.09.01 – 2025.12.31 (III etapas).
Projekto intensyvumas: 3 kart./ sav. (numatomos 3 valandos užsiėmimų per savaitę).
Projekto dalyviai: kviečiami registruotis asmenys nuo 13 metų (imtinai) iki 64 metų (imtinai).
Projekto rezultatai
Projekto dalyviai didins savo fizinį aktyvumą, didins ištvermę, tobulins plaukimo įgūdžius, įgis įgūdžių išgyvenimui vandenyje, išmoks suteikti pirmąją pagalbą, išmoks komandiškumo svarbos išgyvenimo įgūdžių perspektyvoje. Projekto vykdytojas įgaus didesnės patorties vykdant projektines veiklas, įgaus patirties, organizuojant fizinio aktyvumo veiklas vandenyje skirtino amžiaus tikslinių grupių dalyviams
Projektas yra visiškai NEMOKAMAS! Tai puiki galimybė tiek jauniems, tiek vyresniems asmenims įgyti naudingų plaukimo ir išgyvenimo vandenyje įgūdžių, stiprinti savo fizinę būklę ir gerinti sveikatą.
Registruotis kviečiame iki 2025.08.29 (imtinai) paspaudus šią nuorodą: REGISTRACIJA.
Dėl registracijos patvirtinimo susisieksime su užsiregistravusiais dalyviais rugpjūčio mėnesį.
Dalyvavimas projekte yra puiki proga ne tik išmokti plaukti, bet ir praleisti laiką su šeima, stiprinti tarpusavio ryšius ir bendrą fizinę sveikatą. Nepraleiskite šios galimybės ir registruokitės jau dabar!
Projektas bendrai finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
Bendra projekto išlaidų suma – 131 104,29 eurai.
Sporto rėmimo fondo lėšos – 117 993,86 eurai.
VšĮ Plaukimo mokyklos lėšos – 13 110,43 eurų.
