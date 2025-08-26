 Klaipėdos baseinas kviečia į nemokamus vandens užsiėmimus

2025-08-26 12:03 klaipeda.diena.lt inf.

Vanduo – ne tik deguonies ir vandenilio junginys. Tai ypatinga jėga, gyvybės šaltinis ir sveikatinimosi pradas. Be vandens – neegzistuoja nei vienas gyvas organizmas.

Klaipėdos baseinas kviečia į nemokamus vandens užsiėmimus / Partnerių nuotr.

Kviečiame pažinti ir atrasti vandenį – erdvę sveikatinimuisi ir fiziniam aktyvumui bei geros nuotaikos šaltinį. Klaipėdos baseinas – net keturis sekmadienius kvies ir skatins klaipėdiečius išbandyti vandens užsiėmimus NEMOKAMAI (būtina registracija)!

  • Rugsėjo 7 d pažintinės plaukimo treniruotės 4-12 m. vaikams;
  • Rugsėjo 14 d pažintinės plaukimo treniruotės vaikams ir suaugusiems;
  • Rugsėjo 21 d vandens aerobikos treniruotės (nuo 16 metų).
  • Rugsėjo 28 d mankšta vandenyje (nuo 16 metų), pažintinės plaukimo treniruotės vaikams ir suaugusiems.

REGISTRACIJA: https://forms.gle/Lc5omCpfZSHtbErg6.

KVIEČIAME REGISTRUOTIS IR ATRASTI VANDENĮ!

Renginio vieta: Dubysos g. 12, Klaipėda

Renginį organizuoja: VšĮ Plaukimo mokykla

Projektą dalinai finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė.

