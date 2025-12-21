 Sostinės SC komanda pasiekė naują Lietuvos rekordą

2025-12-21 21:11
ltuaquatics inf.

Paskutinę „Green Feel’s“ Lietuvos plaukimo čempionato dieną dar vieną rekordą plaukiant 4 x 100 m kompleksiniu būdu pasiekė Sostinės SC komanda, kuriai atstovavo Stela Švenčionytė, Smiltė Plytnykaitė, Patricija Kondraškaitė ir Elzė Morta Daunoravičiūtė (4 min. 06,51 sek.).

Sostinės SC komanda pasiekė naują Lietuvos rekordą / „LTU Aquatics“ nuotr.

Sidabro medalius iškovojo Kauno plaukimo mokyklos sportininkės – Ieva Nainytė, Guoda Stančikaitė, Rusnė Vasiliauskaitė ir Ieva Visockaitė (4 min. 08,05 sek.), o bronza pasidabino Kauno SM Startas komanda (Ugnė Marija Žiūkaitė, Karilė Ališauskaitė, Ieva Mumgaudytė ir Ugnė Kalėdaitė) – 4 min. 18,28 sek.

