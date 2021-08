Dėl elektros linijų saugumo reikalavimų Vilniuje bus genimi medžiai

Artimiausius mėnesius keliose Vilniaus seniūnijose ESO užsakymu elektros oro linijų apsaugos zonose bus genimi medžiai. Poreikis atsirado elektros tinklų specialistams per oro kabelių patikrą įvertinus, kad kai kuriose teritorijose želdiniai yra per arti elektros oro linijos laidų ir dėl to kelia pavojų tinklų saugumui, o kartu ir patikimam elektros energijos tiekimui. Pagal saugumo reikalavimus, minimalus atstumas nuo elektros kabelio iki medžio lajos turi būti 0,5 metro.