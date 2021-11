Dėl geležinkelio viaduko statybų greta Rudaminos bus apribotas eismas

Dviejų lygių sankirtos įrengimas leis padidinti eismo saugumą, padidinti pralaidumą ir sutrumpinti kelionės automobiliu ar viešuoju transportu laiką. Tikimasi ir teigiamo aplinkosauginio efekto. Darbai truks metus – iki 2022 metų pabaigos.

Nuo lapkričio 22 dienos šioje teritorijoje ir aplink bus esminių eismo pakeitimų, kurie tęsis iki kitų metų spalio 7 dienos – visas transporto eismas, judantis per pervažą A15 keliu ir Liepkalnio g., bus nukreipiamas apylankomis. Nuo Salininkų žiedo į Rudaminą bus galima patekti per Salininkų g., Avinėlių g. ir keliu Nr. 106 per Kalviškes, arba apvažiuoti keliu Nr. 5248 per Nemėžį. Taip pat statybų vietą bus galima važiuoti aplinkiniu keliu – Eišiškių pl. per Juodšilius. Vairuotojų prašoma vadovautis stenduose pateikta informacija, kurioje pavaizduotos pakeistos tranzitinio transporto eismo kryptis, jas nukreipiant į kelių Nr. A19, Nr. 106, Nr. 202, Nr. 176, Nr. A3/E28, Nr. A1, Nr. 5248, Eišiškių pl. apylankas.

Darbų metu keisis viešojo transporto maršrutai:

Vilniaus miesto autobusų maršrutų trasos – 12 ir 14 (tik trasa autobusams vykstant į viešojo transporto parką ir iš jo);

Vilniaus rajono maršrutų trasos – 212, 212A, 215, 217, 221, 227.

Šalčininkų krypties maršrutai – 63, G63.

Kaip keisis Vilniaus miesto maršrutai:

12 Stotis–Rudamina–Skaidiškės maršruto autobusai važiuos Liepkalnio g., toliau apylanka Salininkų g. (Pupinės st., Salininkų sodų st.), Avinėlių g. (Sakalaičių st., Pervažos st., Avinėlių st.) per Kalviškes keliu Nr. 106 iki Kinelių st., toliau įprasta maršruto trasa iki Skaidiškių. Stoties kryptimi autobusai važiuos tokia pačia trasa kaip į Skaidiškes.

Taip pat tam tikrais reisais autobusai važiuos Liepkalnio g. iki laikinai įrengtos naujos Katiliškių stotelės Liepkalnio g., kurioje apsisuks ir važiuos apylanka Rudaminos arba Stoties kryptimi.

14 Autobusų parkas (Kirtimai)–Rudamina maršruto autobusai (tik reisais, kuriais autobusai važiuoja į viešojo transporto parką ir iš jo) važiuos Liepkalnio g., toliau apylanka Salininkų g. (Pupinės st., Salininkų sodų st.), Avinėlių g. (Sakalaičių st., Pervažos st., Avinėlių st.) per Kalviškes keliu Nr. 106 iki Kinelių st., taip grįždamas į seną maršruto trasą.

Pakeistų maršrutų trasos ir tvarkaraščiai bus skelbiami tinklalapyje www.judu.lt. Taip pat informacija apie viešojo transporto darbą ir pakeitimus pateikiama socialiniame tinklalapyje www.facebook.com/susisiekimo.paslaugos. Taip pat informacija pasiekiama mobiliaisiais telefonais (m.stops.lt, m.Ticket, Trafi), o darbo valandomis ir telefonu (8 5) 210 7050.

Kaip keisis Vilniaus rajono maršrutai:

212 Vilnius (Autobusų stotis) – Tabariškės maršruto autobusai važiuos Liepkalnio g., toliau suks į Minsko plentą ir nuo Žirnių stotelės važiuos Minsko plentu, toliau važiuos per Skaidiškes iki stotelės Rudamina ir toliau grįš į seną maršruto trasą.

212A Vilnius (Autobusų stotis) – Tabariškės per Akmeniškes maršruto autobusai važiuos Liepkalnio g., toliau suks į Minsko plentą ir nuo Žirnių stotelės važiuos Minsko plentu, toliau važiuos per Skaidiškes iki stotelės Rudamina ir toliau grįš į seną maršruto trasą.

215 Vilnius (Autobusų stotis) – Akmeniškės maršruto autobusai važiuos Liepkalnio g., toliau suks į Minsko plentą ir nuo Žirnių stotelės važiuos Minsko plentu, toliau važiuos per Skaidiškes iki stotelės Rudamina ir grįš į seną maršruto trasą.

217 Vilnius (Autobusų stotis) – Šveicarai maršruto autobusai važiuos Liepkalnio g., toliau suks į Minsko plentą ir nuo Žirnių stotelės važiuos Minsko plentu, toliau važiuos per Skaidiškes iki stotelės Rudamina ir grįš į seną maršruto trasą.

221 Vilnius (Geležinkelio stotis) – Kalveliai per Marijampolį maršruto autobusai važiuos Liepkalnio g. iki Katiliškių st., tada apsisuks ir į Kalvelius važiuos per Liepkalnio g. (Lydos st., Basiukų st., Katiliškių st.), Salininkų g., Avinėlių g. per Kalviškes keliu Nr. 106 iki Kinelių st., iš jos pajudės link Rudaminos, ten apsisuks ir važiuos į Kalvelius taip grįždamas į seną maršruto trasą.

227 Vilnius (Geležinkelio stotis) – Valčiūnai per Rudaminą, Kinelius, Kalviškes maršruto autobusai važiuos Liepkalnio g. iki Katiliškių st., tada apsisuks ir į Kalvelius važiuos per Liepkalnio g. (Lydos st., Basiukų st., Katiliškių st.), Salininkų g., Avinėlių g. per Kalviškes (Kalviškių st.) keliu Nr. 106 iki Kinelių st., iš jos pajudės link Rudaminos, ten apsisuks ir važiuos į Valčiūnus, taip grįždamas į seną maršruto trasą.

Pakeistų maršrutų trasos ir tvarkaraščiai bus skelbiami tinklalapyje www.vrsa.lt bei www.trafi.lt

Kaip keisis Šalčininkų krypties maršrutai:

Maršrutas Nr. 63 (Vilnius – Šalčininkai per Jašiūnus) važiuos iki Salininkų žiedo (Lydos st.), jame nusuks ir važiuos Salininkų g., Avinėlių g. per Kalviškes keliu Nr. 106 iki Kinelių st., taip grįždamas į seną maršruto trasą.

Maršrutas Nr. G63 (Šalčininkai – Vilniaus m. Gariūnų turgavietė per Jašiūnus) važiuos iki Kinelių st., iš jos pajudės link Rudaminos, ten apsisuks ir važiuos per Kalviškes keliu Nr.106, Avinėlių g., Salininkų g. iki Lydos st., taip grįždamas į seną maršruto trasą.

Eismo dalyviai prašomi būti atidūs, laikytis kelių eismo taisyklių ir eismo reguliuotojų nurodymų.