 Dėl kontrabandinių balionų aštuonioms valandoms buvo sustabdyti skrydžiai Vilniaus oro uoste

Dėl kontrabandinių balionų aštuonioms valandoms buvo sustabdyti skrydžiai Vilniaus oro uoste (Atnaujinta)

2025-11-28 23:47
Saulius Jakučionis (BNS_

Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos grėsmės šeštadienio naktį aštuonioms valandoms buvo sustabdyti skrydžiai Vilniaus oro uoste, pranešė bendrovė Lietuvos oro uostai (LTOU).

Dėl kontrabandinių balionų aštuonioms valandoms buvo sustabdyti skrydžiai Vilniaus oro uoste
Dėl kontrabandinių balionų aštuonioms valandoms buvo sustabdyti skrydžiai Vilniaus oro uoste / P. Peleckio / BNS nuotr.

Apribojimai buvo nuimti šeštadienį 07.03 val., jie įvesti penktadienį nuo 23.15 valandos.

„Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų taip pat lėmė navigacinės atžymos, būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi“, – teigiama pranešime.

LTOU perspėja, kad šeštadienį gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.

Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos.

 

Šiame straipsnyje:
Vilniaus oro uostas
sustabdyta veikla
kontrabandiniai balionai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Korupcija
Ar dar ilgai tęsis ši komedija?
3
0
Visi komentarai (2)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų