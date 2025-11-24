Dėl kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uosto darbas buvo sustabdytas du kartus

„Nuo 1.40 val. buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto. (...) Oro erdvės ribojimai panaikinti lapkričio 24 dieną apie 3.25 val.“, – pranešė Lietuvos oro uostai.
Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų taip pat lėmė navigacinės atžymos, būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi.
Oro uostas taip pat laikinai buvo uždarytas nuo 18.55 val. sekmadienį, tačiau 00.25 val. pirmadienį eismo ribojimai buvo nuimti.
Lietuvos oro uostai praneša, kad dienos eigoje gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.
BNS rašė, kad pastarąjį kartą dėl šios priežasties Vilniaus oro uosto darbas buvo sutrikdytas ketvirtadienį, taip paveikiant per 1,1 tūkst. keleivių ir 10 skrydžių.
Dėl kontrabandinių balionų grėsmės Lietuva buvo maždaug trims savaitėms uždariusi sieną su Baltarusija, tačiau argumentuodama pagerėjusia situacija ją šią savaitę atidarė.
Reaguodamas į uždarytą sieną Minskas uždraudė šalyje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į šalį, kol ji nebus atverta. Nepaisant atnaujinto dviejų pasienio punktų darbo, vilkikai grįžti į Lietuvą nėra išleidžiami.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.
Premjerė Inga Ruginienė anksčiau šią savaitę sakė, kad kontrabandiniai balionai yra nauja Lietuvos realybė, tačiau pabrėžė, kad jei įskridimai kartotis, sieną gali būti vėl uždaryta.
Naujausi komentarai