Dėl Lietuvą užklupusios pūgos paveikti skrydžiai

„Dėl naktį buvusių sudėtingų meteorologinių sąlygų (snygio) galimi pavienių skrydžių vėlavimai ar jų nukreipimas į alternatyvius oro uostus. Oro uosto komandos dirba sustiprintu režimu siekiant užtikrinti skrydžių saugą ir kuo sklandesnį operacijų vykdymą“, – BNS pranešė LTOU atstovė Agnė Šaltenytė.
„Lufthansa“ lėktuvas iš Frankfurto į Vilnių vėluoja daugiau nei 12 valandų – orlaivis turėjo leistis ketvirtadienį 23.55 val., tačiau dabar jis turėtų nusileisti penktadienį 12.20 val.
„Skrydis iš Frankfurto vėluoja dėl naktį buvusių sudėtingų meteorologinių sąlygų“, – teigė A. Šaltenytė.
Vilniaus oro uosto skrydžių informacija rodo, kad lėktuvai šiuo metu leidžiasi, tačiau yra pavienių nedidelių vėlavimų.
„Naujausią informaciją apie skrydžius kviečiame sekti Vilniaus oro uosto interneto svetainėje, o keleiviams dėl individualios informacijos rekomenduojame tiesiogiai kreiptis į savo oro bendroves“, – BNS teigė LTOU atstovė.
Lietuvos hidrometereologijos tarnybos duomenimis, naktį dalyje Lietuvos ir Vilniuje iškrito nemažai sniego, penktadienį taip pat prognozuojamas snygis su pertraukomis. Kelininkai gyventojus įspėja dėl sudėtingų eismo sąlygų.
