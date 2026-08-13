Dėl Vilniaus simbolio – netikėtas posūkis

„Labiau emocinis ryšys yra. Tai pirmas modernus stiklinis dangoraižis“, – sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Dar visai neseniai statytojas „Hanner“ teigė, kad dangoraižis paseno ir nebetinka prie aplinkos, tad jį reikia griauti. Vėliau pastatas buvo uždarytas, o nuomininkai iškeldinti.
„Ikoniškas pastatas, kuris gražiai įsipaišo į Šeškinės kalnų masyvą“, – neslėpė gatvėje pakalbintas vyras.
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Kai atrodė, kad dangoraižio likimas nuspręstas, „Hanner“ persigalvojo. Esą pastato bent kol kas negriaus.
„Manau, kad šiais metais tikrai negrius“, – teigė „Hanner“ valdybos pirmininkas Arvydas Avulis.
„Statybos leidimas griovimui kol kas nėra išduotas. Be to, dėl jo net nesikreipė“, – sakė V. Benkunskas.
Kas laukia pirmojo sostinės dangoraižio – neaišku. Teigiama, jog svarstoma dėl renovacijos.
„Akivaizdu, kad šiai dienai biurų statyti neverta ir nereikia, nes tokio poreikio rinkoje nėra“, – tvirtino A. Avulis.
Prieš metus sostinėje pridygo tiek verslo centrų, kad dabar nemaža jų dalis stovi pustuščiai. Vis dėlto nuomojamų patalpų plotas auga.
„Pirmą ketvirtį išnuomota 30 tūkst. kvadratinių metrų ploto, antrą ketvirtį – 40 tūkst. kvadratinių metrų. Plotas didėja, bet naujų projektų neateina“, – neslėpė „Eika Development“ turto valdymo departamento direktorius Giedrius Brūzgė.
Tai signalas ne tik nekilnojamojo turto rinkai, bet ir visai ekonomikai – Lietuva pabrango.
„Lietuva nebėra pigios darbo jėgos šalis, t. y. ant ko mes statėme augimą. Atlyginimai labai smarkiai sukilę“, – aiškino „Citadele“ vyriausiasis ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.
Kartu keičiasi ir investuotojų elgesys, esą ateina mažiau užsienio kompanijų. Tai reiškia, jog rinkoje mažiau naujų darbo vietų.
„Geopolitinė situacija lėmė, kad į rinką nebeateina dideli paslaugų centrai bei dideli vardai“, – tikino „Realco“ komercinio nekilnojamojo turto vystymo vadovė Gintarė Žemaitė.
„Tikrai užsienio kapitalo įmonės neateina taip greitai ir tokiu tempu, kaip planavome. Matome, kad visas didysis plotas įsisavinamas iš vietinių įmonių“, – dalijosi G. Brūzgė.
Ko laukti toliau? Biurų rinkos dalyviai skyla į dvi stovyklas.
Vieni verslo centruose jau regi šviesą – nuomininkai grįžta, o darbdaviai pageidauja vis mažiau darbo iš namų.
„Verslo poreikis nuomotis naują biurą niekur neišnyko. Fiksuojami dideli verslo nuomos sandoriai, migracija iš vieno pastato į kitą“, – pasakojo G. Žemaitė.
Kiti net keičia tai, ką planavo statyti, esą ten, kur turėjo būti darbo vietos, atsiras butai.
„Statysime gyvenamuosius namus, nes to reikia Vilniaus gyventojams“, – sakė A. Avulis.
Teigiama, jog dabar pirmasis Vilniaus dangoraižis neša tik nuostolį. Pastatą reikia išlaikyti bei mokėti mokesčius, įskaitant nekilnojamojo turto mokestį.
(be temos)