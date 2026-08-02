Eismas po viaduku Avižieniuose – atnaujintas

„Ties Bukiškio viaduku Avižieniuose, Vilniaus rajone, panaikinti eismo ribojimai ir atnaujintas eismas“, – sekmadienio vakarą pranešė bendrovė.
Jos duomenimis, eismas atkurtas 22.40 val. Pasak įmonės, visą dieną vykdyti intensyvūs paviršinio vandens šalinimo darbai leido stabilizuoti situaciją ir atkurti eismo sąlygas
Kaip rašė BNS, „Kelių priežiūra“ ties viaduku Avižieniuose, kur dėl liūties susikaupė daug paviršinio vandens, skelbė nepertraukiamai dirbanti nuo šeštadienio 23 valandos.
Dėl praėjusios nakties audros ugniagesiai 37 kartus vyko šalinti nuvirtusių medžių. Didžioji dalis iškvietimų gauta Vilniaus apskrityje, daugiausia teko šalinti ant kelio važiuojamosios dalies nuvirtusius medžius.
Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius sekmadienį savo feisbuke rašė, kad labiausiai audra paveikė Avižienių ir Riešės seniūnijas. Pasak politiko, prioritetas teikiamas kliūčių nuo kelio šalinimui, kiti darbai bus atliekami pirmadienį.
„Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) atjungimų žemėlapio duomenimis, šiuo metu elektros šalyje dėl sutrikimų neturi apie 900 gyventojų.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba pirmadienį lietaus nenumato, naktį ir rytą gali formuotis rūkas. Dieną oras šils iki 21–26 laipsnių šilumos. Antradienį rytą kai kur trumpai palis, galima perkūnija, oro temperatūra dieną kils iki 23–28 laipsnių.
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