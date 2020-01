Fabijoniškių baseino sporto salėje – nemokamos mankštos senjorams

Nuo sausio 8 dienos Fabijoniškių baseino grupinių užsiėmimų salėje kiekvieną darbo dieną bus organizuojamos atviros mankštos senjorams. Vilniaus miesto savivaldybės organizacija „Sveikas miestas“, kad galėtų priimti mankštose dalyvauti kuo daugiau miesto senjorų, jas organizuos net du kartus per dieną.

„Vasarą pradėjome kviesti vyresnio amžiaus žmones į nemokamas mankštas, kurias pradžioje organizavome du kartus, vėliau – triskart per savaitę – ir vis tiek turėjome didžiulei daliai norinčiųjų atsakyti. Senjorai – vieni aktyviausių sporto entuziastų, pasirodo. Ir dėl to esame labai laimingi. Tad tikimės, kad apsidžiaugs sostinės senjorai sužinoję, jog nuo šiol pas mus jie galės mankštintis kiekvieną dieną. Kadangi norime, jog mankštų naudą pajaustų kuo daugiau vyresnio amžiaus žmonių – turėsime vieną svarbią taisyklę – vienas senjoras per savaitę galės dalyvauti trijose nemokamose mankštose, užsiregistravus iš anksto“, – išskiria VšĮ „Sveikas miestas“ komunikacijos vadovė Karolina Dilytė.

Tie, kas galvoja, kad didžioji dalis garbaus amžiaus žmonių nieko neveikia, o apie sportą net negalvoja, išties klysta.

„Net nuostabą kelia, kokie aktyvūs yra sostinės senjorai. Sportuoti jie tiesiog veržiasi. O kad matytumėte, kaip pareigingai stengiasi atlikti kiekvieną pratimą, kaip tvarkingai po kiekvienos mankštos palieka užsiėmimų salę – galėtų būti puikiu pavyzdžiu kiekvienam. Bet labiausiai džiaugiamės dėl sėkmės istorijų – turime ne vieną atvejį, kai po nuolatinio dalyvavimo mankštose pagerėjo savijauta, kiti jau ateina be lazdelių“, – pasakoja Fabijoniškių baseino ir sporto klubo vyr. treneris Mindaugas Mizgaitis.

Nemokami užsiėmimai vyks nuo pirmadienio iki penktadienio net du kartus per dieną – pirmoji mankšta – nuo 10 iki 11 val., antroji – iškart po to – nuo 11 iki 12 val.

Į mankštas yra būtina išankstinė registracija telefonu 85 203 4814. Registracija vyksta kiekvieną savaitės penktadienį nuo 6 iki 22 val. Kiekvieną savaitę reikia registruotis kitai, artėjančiai savaitei. Tas pats žmogus per savaitę gali dalyvauti trijuose užsiėmimuose.

Nemokamos mankštos vyksta Fabijoniškių baseino ir sporto klubo grupinių užsiėmimų salėje (S. Nėries g. 45A).