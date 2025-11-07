Galutinis sprendimas: Statybos inspekcija gali tęsti Maskvos namų griovimo konkursą

LAT spalio 20 dieną atmetus įmonės skundą galutinai įsiteisėjo Apeliacinio teismo rugsėjo 9 dienos sprendimas, kuriuo konstatuota, jog Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija teisėtai pašalino „Vilniaus BDT“ iš konkurso.
Inspekcijos atstovas Rosvaldas Gorbačiovas BNS teigė, jog po LAT sprendimo bendrovė atsisėmė iš teismo prašymą laikinai stabdyti konkurso procedūras.
„Įmonė atsiėmė skundą ir Lietuvos apeliacinis teismas nutraukė bylą, todėl Kauno apygardos teismo nutartis, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės, įsiteisėja“, – BNS sakė R. Gorbačiovas.
„Galėsime tęsti viešojo pirkimo procedūras“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad Apeliacinis teismas rugsėjo 9 dieną paskelbė, jog inspekcija pagrįstai atmetė „Vilniaus BDT“ pasiūlymą pastato griovimo darbų konkursui, ir panaikino Kauno apygardos teismo birželį priimtą sprendimą, jog įmonė iš konkurso pašalinta neteisėtai.
Galėsime tęsti viešojo pirkimo procedūras.
Nesutikdama su tokiu sprendimu „Vilniaus BDT“ spalio viduryje kreipėsi į LAT, be to, prašė iki skundo priėmimo datos vėl sustabdyti konkurso procedūras.
Maskvos namų, kurie turėjo iškilti šalia miesto centro ir naujo verslo bei būsto komplekso buvusio „Žalgirio“ stadiono teritorijoje, idėja vystyta nuo 2004-ųjų, tuomečiam Rusijos sostinės merui Jurijui Lužkovui apsilankius Vilniuje, karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejaus iškilmėse. Tada nutarta panašų Vilniaus namų projektą vykdyti ir Maskvoje.
Vadinamieji Maskvos namai turėjo tapti kultūros ir verslo bendradarbiavimo centru, kurio tikslas – sukurti ir toliau plėtoti gerus kaimyninius santykius tarp Maskvos ir Vilniaus.
2008-aisiais Vilniaus savivaldybė išdavė statybos leidimą pastatui Rinktinės ir Juozapavičiaus gatvių sankirtoje, pradėtos statybos. Tačiau Rusijai aneksavus Krymą 2014 metais idėjos statyti tokį centrą pamažu atsisakyta.
Vilniaus miesto apylinkės teismas dar 2016-ųjų gruodį pripažino 2008-aisiais Vilniaus savivaldybės išduotą statybos leidimą negaliojančiu ir įpareigojo statytoją – viešąją įstaigą „Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai“ išsiimti naują leidimą ir pagal jį pertvarkyti statinį.
Statytojui jo nepertvarkius viešoji įstaiga įpareigota jį nugriauti, o šiai to nepadarius, teismas leido pastatą nugriauti Statybos inspekcijai. 2020-ųjų vasarį sprendimo vykdymą teismas pratęsė dvejiems metams, o galutinis terminas suėjo 2022 metų spalį.
Naujausi komentarai