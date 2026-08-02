Grigiškių paplūdimys ruošiamas pokyčiams: ieško, kas jį atnaujins

Numatoma, kad rangos darbai turėtų būti pradėti šių metų ketvirtąjį ketvirtį, juos baigti ketinama iki 2027-ųjų pabaigos. Projektui pernai vasarą gautas statybos leidimas.
„Po pertvarkos čia atsiras visa reikalinga infrastruktūra patogiam ir saugiam poilsiui prie vandens, aktyviam laisvalaikiui, pasivaikščiojimams, sportui ir bendruomenės susibūrimams“, – pranešime teigė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Erdvėje ties Afindevičių gatve tilps daug veiklų, kurios bus apsuptos natūralios gamtos. Derinant prie kraštovaizdžio, įrenginiams pasitelktos natūralios medžiagos, gamtiškos spalvos, teigia savivaldybė.
Teritorijos centrinėje dalyje suprojektuota medinė scena su suolų eilėmis aplink ją, tinkama renginiams, sporto veikloms ar lauko klasėms. Tarp scenos ir paplūdimio, medžių šešėlyje, įsikurs grilio zona bei šachmatų stalai.
Bus įrengtos persirengimo kabinos, gelbėtojo postas, dviračių stovai, terasa su hamakais, gultais ir suoliukais. Paupio takas bus sujungtas su viršutiniu teritorijos taku ir pritaikytas žmonėms su fizine negalia.
Gyventojų pageidavimu suprojektuota aptverta šunų vedžiojimo aikštelė, dviračių stovai, geriamojo vandens stotelė, automobilių stovėjimo aikštelė.
Esami treniruokliai ir žaidimų aikštelės bus pakeisti naujais įrenginiais, sporto aikštelių įranga pritaikyta skirtingo amžiaus gyventojams, įskaitant senjorus. Planuojama perkelti lauko tinklinio aikštelę ir ją aptverti tinklu, įrengti stalo teniso zoną.
Planuojama sodinti 52 medžius, 18 akcentinių krūmų, 1,2 tūkst. krūmų, 719 kvadratinių metrų žydinčių pievų ir virš 4 tūkst. kvadratinių metrų vejos.
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