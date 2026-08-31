Inspekcijos viršininkas: pasiekus taiką už Maskvos namų griovimą būtų atsakingas Šatrijos biuras

Jo teigimu, anksčiau buvo tikėtasi, jog pastatą perėmus savivaldybei ji prisiimtų atsakomybę, tačiau po teismų sprendimų taikos sutartis būtų pasirašoma tarp Statybos inspekcijos ir Šatrijos biuro.
„Per paskutines dienas turėjome keletą naujų aplinkybių. Tai – teismo galutinis sprendimas, kuris pasakė, jog savivaldybė negali perimti turto iš bankroto administratoriaus, o tai reiškia, kad savivaldybė, kaip buvo tikėtasi, kad bus turto perėmėja ir dalyvė, ji praranda būtinybę dalyvauti sutartyje“, – pirmadienį po susitikimo dėl Maskvos namų griovimo žurnalistams sakė A. Stanislovaitis.
„Visa atsakomybė ir pagrindinis krūvis tenka vis dėlto bankroto administratoriui. Jis sutinka prisiimti šitą (atsakomybę – BNS) ir šiuo metu peržiūrėsim taikos sutarties apimtį. (...) Kol kas yra visos sąlygos, kad bankroto administratorius kartu su verslu imsis griovimo“, – pridūrė jis.
Tačiau, pasak Statybos inspekcijos viršininko, jei sutartis nebus pasirašyta iki rugsėjo antros pusės, bus skelbiamas viešas rangovo konkursas: „Sutarėme dėl terminų ir sieksime, kad iki rugsėjo antros pusės arba būtų taikos sutartis, arba keliaujame į viešąjį pirkimą.“
Prokuratūrai įspėjus Statybos inspekciją kuo greičiau nugriauti pastatą A. Stanislovaitis tikina, kad siekiama rasti greičiausią ir ekonomiškiausią būdą tai padaryti pritraukiant privačių lėšų.
„Prokuratūra pasisakė, paragino. Mes tam pritariam, iš tikrųjų, mes taip pat siekiame kuo greičiau ir ekonomiškiau įvykdyti teismo sprendimą, nugriauti tuos vadinamuosius Maskvos namus. Ir tai bus daroma. Dabar dar plius įvedėme tokią atskaitą terminuose, kad tai turėtų įvykti per rugsėjo mėnesį, sutarties visas aptarimas“, – teigė įstaigos vadovas.
Sostinės meras Valdas Benkunskas teigė, kad rugsėjį realu tiek suderinti sutarties projektą, tiek gauti teismo pritarimą.
„Šiandien galim konstatuoti visų šalių norą ir pritarimą eiti šituo keliu (sudarant taikos sutartį – BNS). Kaip tik šiandien buvo derinamos atsakomybės ir dalyvavimas visame procese tarp Statybos inspekcijos, bankroto administratoriaus ir statybų sektoriuje veikiančių įmonių. Šiuo atveju manau, kad liko visai nedaug, kai nušlifuosim ir turėsim galutinę sutartą sutartį“, – žurnalistams po susitikimo teigė V. Benkunskas.
Anot jo, Statybos inspekcijai su bankroto administratoriumi pasirašius taikos sutartį būtų sudaromas dar vienas atskiras susitarimas tarp Šatrijos biuro bei bendrovių, kurios apsiimtų pastatą nugriauti nuosavomis lėšomis.
„Administratorius turi perleisti šitą griovimo pareigą būtent subjektams, kurie savanoriškai įsipareigoja tai padaryti. Toks susitarimas yra reikalingas tarp bankroto administratoriaus ir pirmiausia Statybų inspekcijos. Ir tada būtų dar atskiras susitarimas tarp bankroto administratoriaus ir jau statybinių bendrovių, kurios tą pareigą įgyvendintų“, – sakė sostinės vadovas.
V. Benkunskas teigė gavęs patikinimą iš statybos bendrovių, kad pastatą būtų galima nugriauti per tris mėnesius.
BNS rašė, kad Lietuvos apeliacinis teismas nutarė, kad likviduojamos įstaigos „Maskvos kultūros ir verslo centras – Maskvos namai“ kreditoriai negali jų nurašyti ir perduoti miesto savivaldybei. Jo teigimu, savavališkos statybos objektas negali būti realizuojamas, todėl negali būti perduotas Vilniaus valdžiai.
Tuo metu sostinės merui sausį kreipusis į teisėsaugą dėl daugiau nei ketverius metus nenugriautų vadinamųjų Maskvos namų, Vilniaus apygardos prokuratūra įspėjo Statybos inspekciją skubiai vykdyti teismo sprendimą nugriauti nebaigtą statyti statinį. Ji taip pat pridūrė, jog taikos susitarimas turi atitikti teisės aktus ir neprieštarauti viešajam interesui.
Kaip skelbė BNS, Maskvos namų šalia sostinės centro ir naujo verslo bei būsto komplekso buvusio „Žalgirio“ stadiono teritorijoje idėja vystyta nuo 2004-ųjų.
Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-ųjų gruodį pripažino savivaldybės išduotą statybos leidimą negaliojančiu ir įpareigojo statytoją – viešąją įstaigą „Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai“ gauti naują leidimą bei pagal jį pertvarkyti statinį.
Įstaigai to nepadarius, ji įpareigota pastatą nugriauti, o nevykdžius ir šio įpareigojimo, griovimą 2022 metais leista organizuoti Statybos inspekcijai.
(be temos)